Каблук в стиле ретро

Модные сапоги осень 2011-2012 – это обувь в стиле ретро и немеркнущая классика. В моду вновь вернулись сапожки на головокружительно тонкой непрактичной шпильке. Осенние дефиле обнародовали также и повальное увлечение мировых дизайнеров моды высоким массивным толстым каблуком.

К счастью, красота в этом сезоне не требует больших жертв: празднично-выходной вариант обуви могут представить сапожки на изысканной шпильке, а повседневный – на удобном устойчивом массивном каблуке. Изящество несколько уступает место практичности. Ретро-стиль модельеры дополнили современными акцентами, декорировав обувь всевозможными вариантами пряжек, ленточек, цепочек и кисточек. А фактура сапог в сочетании блестящего атласа и роскошного меха, грубой кожи и элегантной замши, лаковой и змеиной кожи добавляет разнообразия.

Для теплой погоды осени-2011 возможны игривые варианты модных сапог – например, высокие шерстяные гольфы или чулки а-ля «бабушка», надетые с ультрамодными туфлями. Возможны и другие варианты: коротенькие сапожки–ботильоны, высокие ботинки на шнуровке, туфли в паре с шерстяными гольфами, высокие кеды - сапоги классической длины, сапоги-ботфорты. Подошва может быть не только плоской: платформа и танкетка, массивный каблук, шпилька.

Стиль 70-х – модный тренд 2011-2012 года. Кстати, это касается не только обуви, но и всех аксессуаров и предметов гардероба.