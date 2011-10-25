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Вторжение в пределы российского Дальнего Востока мощного циклона вызвало резкое ухудшение погоды
Вторжение в пределы российского Дальнего Востока мощного циклона вызвало резкое ухудшение погоды практически во всех краях и областях региона. Произошло заметное понижение температуры, а снег выпал не только на Севере. Впрочем, до конца недели возможно-таки улучшение ситуации в Приморье, Хабаровском крае и Амурской области. А вот магаданцам не позавидуешь...
Сегодня, во вторник, во ВЛАДИВОСТОКЕ может пойти дождь с мокрым снегом. Что касается дневной температуры, то она выше 7-12 градусов тепла на этой неделе не поднимется. Ночью в столице Приморья воздух становится прохладнее – до плюс 3-6.
Также сегодня, во вторник, снег ожидается у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ. Дневной температурный фон в городе на берегу Амура колеблется на уровне 2-4 градусов тепла. А после захода солнца температура понижается до минус 1-3.
Вновь, как и неделю назад, сухо будет в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Но здесь тоже похолодало - днем возможны перепады от минус 1 до плюс 3. С наступлением сумерек в столице Амурской области уже морозно – до 2-5 ниже нуля.
Во вторник и среду возможен дождь в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. В дневные часы температура доходит до 5-8 градусов тепла. А по ночам в столице островной области возможны температурные колебания от минус 2 до плюс 2.
Очень холодно сейчас в МАГАДАНЕ. Даже днем температура держится на уровне 5-10 градусов мороза. Ночью же и вовсе столбик на шкале термометра опускается до отметок минус 14-19. В среду возможен снегопад.
Дождливым обещает быть четверг в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Дневная температура выше 5-7 градусов тепла не поднимается. А в ночные часы воздух в столице Камчатского края остывает до плюс 1-3.
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