Желающим работать на Дальнем Востоке дадут 800 тысяч

Специалисты, желающие отправиться работать в ДФО или в Сибирь, смогут единовременно получить по 800 тыс. руб. в рамках реализации федеральной программы «Новые меры в сфере занятости населения», говорится в проекте постановления, размещенном на едином портале раскрытия информации о подготовке проектов правовых актов, пишет РИА «Новости».

Однако по оценкам ряда наблюдателей, сегодня гораздо большей проблемой на Дальнем Востоке или в той же Сибири является то, что отсюда стремительным потоком уезжает коренное население, которое фактически выдавливается из регионов низким уровнем жизни и отсутствием перспектив. То есть новация вряд ли как-то повлияет на эти процессы. Вместо того чтобы облегчить жизнь нескольких миллионов человек оставшегося в регионе населения, власти придумывают затратные программы по привлечению за Урал будущих страдальцев.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.