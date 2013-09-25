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Желающим работать на Дальнем Востоке дадут 800 тысяч

25 Сентября 2013, 14:31 | Дальний Восток

Специалисты, желающие отправиться работать в ДФО или в Сибирь, смогут единовременно получить по 800 тыс. руб. в рамках реализации федеральной программы «Новые меры в сфере занятости населения», говорится в проекте постановления, размещенном на едином портале раскрытия информации о подготовке проектов правовых актов, пишет РИА «Новости».

Однако по оценкам ряда наблюдателей, сегодня гораздо большей проблемой на Дальнем Востоке или в той же Сибири является то, что отсюда стремительным потоком уезжает коренное население, которое фактически выдавливается из регионов низким уровнем жизни и отсутствием перспектив. То есть новация вряд ли как-то повлияет на эти процессы. Вместо того чтобы облегчить жизнь нескольких миллионов человек оставшегося в регионе населения, власти придумывают затратные программы по привлечению за Урал будущих страдальцев.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: РИА Новости
Теги: госпрограммы  помощь  выплаты  население  деньги 



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Комментарии

  • Псевдонимка18:58, 25.09.2013#

    коренным жителям раздайте, им пригодиться. нет, они лучше себе прихватят от этой федеральной "программы", и чуркам раздадут.

  • Псевдоним19:03, 25.09.2013#

    Стремительного потока нет, заказ для журналистов тех, кому выгодно заселить ДВ жёлтыми народами или дешёвыми мигрантами для освоения ресурсов и обслуги тех же специалистов банкстеров и торгашей всех мастей. А деньги нужно давать простым семьям простых сельхозработяг на покупку домов и строительство в деревнях ДВ. Земля здесь родит ВСЁ, немного рискованное земледелие, но не такое какой был "пендыр" несколько раз подряд на западе страны.

  • Псевдоним19:08, 25.09.2013#

    Складывается впечатление, что наше правительство либо дебилы, либо моральные уроды, а скорее все вместе. Эти деньги бы лучше отдали тем кто еще остался.

  • Спиридон19:19, 25.09.2013#

    Правительство РФ не Дебилы и не Уроды. Оно (Правительство) - Враги НАРОДА РФ !!!

  • Креведко19:21, 25.09.2013#

    Эти деньги достанутся сами знаете кому, а журнализды только пускают пыль в глаза.

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