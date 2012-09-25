На развитие науки и технологий до 2020 года потребуется 1,2 трлн

На реализацию госпрограммы «развитие науки и технологий» до 2020 года потребуется 1,2 трлн рублей. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Дмитрий ЛИВАНОВ, выступая на заседании комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям.

«Госпрограмма предполагает финансирование до 2020 года в объеме 1 трлн 187 млрд 360 млн рублей», - сказал глава ведомства, уточнив, что конкретная сумма будет названа после того, как правительство РФ в октябре озвучит параметры бюджета на 2013-2015 годы. Программу по развитию науки и технологий правительство должно принять до конца 2012 года.

Ливанов также сообщил, что две федеральные целевые программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России» и «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», которые заканчиваются в 2013 году, будут продлены в 2014 году в новой редакции и потребуют 40-50 млрд рублей в год. «В 2014 году будет принята новая редакция, принципиальное решение правительства уже принято», - подчеркнул министр.

«Золотой Рог».