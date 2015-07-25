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В Приморье построят суперсклад для боеприпасов

25 Июля 2015, 09:15 | Дальний Восток

Компания «Дальспецстрой» (при Спецстрое РФ) построит в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях комплексы для хранения боеприпасов, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщение подрядчика.

«Дальспецстрой заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации на строительство трёх арсеналов на Дальнем Востоке. Согласно проектной документации, будут построены металлические, железобетонные отапливаемые и неотапливаемые сооружения, предназначенные для хранения боеприпасов. Каждый объект должен иметь собственную вспомогательную инфраструктуру, для этого специалисты предприятия проложат все необходимые инженерные сети», – говорится в релизе.

Сообщается, что строители «обустроит погрузочно-разгрузочные системы, котельные, систему электроснабжения, а также наружные сети связи». По данным пресс-службы, «особое внимание уделено пожарной безопасности для исключения возможных рисков». На случай возникновения ЧС, будут установлены «пожарные резервуары для наружного пожаротушения».

Комплексы будут также оборудованы молниеотводами. Например, на объекте в Хабаровском крае их будет установлено 111 штук.

Отмечается, что «строительство трёх арсенальных комплексов на Дальнем Востоке имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности страны и находится на особом контроле руководства «Спецстроя России». Проектная документация уже готова, проводится согласование привлекаемых подразделений по территориальности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: минобороны  боеприпасы  склад 



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Комментарии

  • ЦРУ14:23, 25.07.2015#

    А координаты не подскажете?

  • ФСБ14:54, 25.07.2015#

    Дык вчера же всё скинули на ящик. Почту то проверять иногда нужно. P. S. всё, больше здесь не палимся.

  • ЦРУ10:46, 26.07.2015#

    Спасибо, коллега! Когда бабло пилить будем?

  • МОССАД22:11, 25.07.2015#

    ОЙ, ШО ВЫ ГОВОРИТЕ ТАКОЕ))). . .

  • Лм18:16, 26.07.2015#

    Для китайцев строят. http://vk. com/video171911570_171020492

  • я19:39, 26.07.2015#

    а строят чтоб без проблем валить хахлов пидоров и косорылых

  • Псевдоним21:21, 26.07.2015#

    Вот непонимаю зачем это в новостях-то пистаь? И правда только GPS-координаты добавить, а то забыли небось про арсенал который горел и взрывался в 90-х? Снаряды и посей день находят на Снеговой пади.

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