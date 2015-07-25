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В Приморье построят суперсклад для боеприпасов
Компания «Дальспецстрой» (при Спецстрое РФ) построит в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях комплексы для хранения боеприпасов, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщение подрядчика.
«Дальспецстрой заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации на строительство трёх арсеналов на Дальнем Востоке. Согласно проектной документации, будут построены металлические, железобетонные отапливаемые и неотапливаемые сооружения, предназначенные для хранения боеприпасов. Каждый объект должен иметь собственную вспомогательную инфраструктуру, для этого специалисты предприятия проложат все необходимые инженерные сети», – говорится в релизе.
Сообщается, что строители «обустроит погрузочно-разгрузочные системы, котельные, систему электроснабжения, а также наружные сети связи». По данным пресс-службы, «особое внимание уделено пожарной безопасности для исключения возможных рисков». На случай возникновения ЧС, будут установлены «пожарные резервуары для наружного пожаротушения».
Комплексы будут также оборудованы молниеотводами. Например, на объекте в Хабаровском крае их будет установлено 111 штук.
Отмечается, что «строительство трёх арсенальных комплексов на Дальнем Востоке имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности страны и находится на особом контроле руководства «Спецстроя России». Проектная документация уже готова, проводится согласование привлекаемых подразделений по территориальности.
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