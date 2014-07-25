Дальнему Востоку вновь грозит потоп

В пяти регионах Дальнего Востока объявлено экстренное предупреждение в связи с разливом рек и подтоплением территорий в Хабаровском крае, Якутии, Амурской, Еврейской автономной и Магаданской областях, сообщает РИА "Новости".

Пока из-за ливней больше всего пострадала Магаданская область - закрыты два участка федеральной автодороги "Колыма", ряд муниципальных дорог, отменены автобусные рейсы, подтоплены придворовые территории и хозпостройки, 46 жилых домов (один из них разрушен). Спасатели также эвакуировали более 200 детей из оздоровительного лагеря в Хасынском районе.

Год назад, 20 июля 2013 г., началось крупнейшее за последнее время в России наводнение - на Дальнем Востоке за несколько месяцев затопило более 13,5 тысячи жилых домов с населением 100 тысяч человек, а общий ущерб составил около 40 млрд рублей. Серьезно пострадали Амурская область, Еврейская автономная область и Хабаровский край.

ZRPRESS.RU, Владивосток.