Фурсенко объявил о значительном повышении зарплаты учителям

Глава Минобрнауки Андрей Фурсенко объявил о существенном повышении зарплаты учителям. По его словам, соответствующая программа согласована со всеми регионами.

В четырёх субъектах уже в сентябре жалованье педагогов должно превысить средний уровень дохода, ещё в 40 регионах - достичь этого уровня. При этом, как передает "Русская служба новостей", оставшиеся регионы увеличат учительскую зарплату как минимум на 30%. По словам Фурсенко, ход программы будет контролировать не только министерство, но и представители Объединенного народного фронта.