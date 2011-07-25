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Фурсенко объявил о значительном повышении зарплаты учителям
25 Июля 2011, 12:11 | Дальний Восток
Глава Минобрнауки Андрей Фурсенко объявил о существенном повышении зарплаты учителям. По его словам, соответствующая программа согласована со всеми регионами.
В четырёх субъектах уже в сентябре жалованье педагогов должно превысить средний уровень дохода, ещё в 40 регионах - достичь этого уровня. При этом, как передает "Русская служба новостей", оставшиеся регионы увеличат учительскую зарплату как минимум на 30%. По словам Фурсенко, ход программы будет контролировать не только министерство, но и представители Объединенного народного фронта.
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