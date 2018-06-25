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Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
Чиновники Минобра делают все возможное, чтобы дети из региона не ехали поступать в Москву и Питер
Слухи о том, что из Москвы в школы Дальнего Востока присылают на Единые государственные экзамены заведомо невыполнимые задания, начинают подтверждаться. В частности, это касается ЕГЭ профильного уровня по математике и особенно информатике. Именно эти экзамены заподозрили в неадекватности, когда по ним уже в который раз подряд приморцы, да и выпускники из ряда других регионов ДФО, не смогли набрать сколь-либо значимых результатов.
Так, сотрудники одного из университетов Приморского края попробовали решить задания по ЕГЭ и… по нескольким пунктам просто не смогли этого сделать. А ведь речь идет о кандидатах наук! Напомним, что сдача ЕГЭ по данным предметам и в этом году сопровождалась скандалами. В одном случае, когда родители выпускника пригрозили крупным скандалом, московские контролеры вернули ему аж 8 баллов. В прошлом году одной из выпускниц опять же московские проверяющие вернули несколько баллов, которых девушке хватило для поступление в МГУ. И это только известные случаи.
Школьники Дальнего Востока и без этих ухищрений имеют низкие баллы. Сказывается катастрофически низкое качество школьного образования. Взять хотя бы тот факт, что во многах школах региона попросту нет педагогов по целому ряду предметов, в том числе и по которым дети сдают обязательные ЕГЭ. В итоге выпускники региона не могут поступить на бюджетные места даже в местные вузы. Их места занимают выходцы из западных регионов страны, которые, получив здесь бесплатное образование, уезжают домой.
Так, в одном из вузов региона, готовящих медицинские кадры, в этом году зафиксировано рекордное количество поступивших из центральных регионов страны - более 60% от общего количества зачисленных. Понятное дело, что никто из них в регионе не останется, а значит, ситуация с кадрами станет еще более катастрофической. Раз уж ЕГЭ выродился во всероссийский обман и вместо универсального мерила знаний стал механизмом деления детей на своих и чужих, то местным властям стоит поставить перед столицей вопрос об обязательном квотировании мест для местной молодежи. Это сможет сыграть свою роль в том, чтобы остановить все нарастающий поток беженцев из региона. Впрочем, как показало обсуждение пенсионной реформы, во властных кругах региона смелых людей, радеющих за дальневостоников, практически не нашлось. Думаем, что вряд ли кто из назначенных из Москвы чиновников заступится и за детей дальневосточников.
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