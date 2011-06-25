Это была война

Её не боялись. На Хасане и Халкинголе Красная Армия разгромила японских самураев, вернула Бессарабию, Западную Белоруссию и Прикарпатскую Украину. Победой закончилась война с белофиннами. Мы знали, что Красная Армия всех сильней, что «броня крепка и танки наши быстры» и пели про «трёх танкистов».

Мы, ленинградцы 1936 года рождения, к войне были готовы. И в детсаду врага на музыкальных занятиях предупреждал, что «возьмём винтовки новые, на штык флажки», потому как «должны уметь мы целиться, уметь стрелять!».

Откуда нам знать, что флажки на штыки прикрепляют только у линейных на парадах и их винтовки никогда не заряжены. Зато дома был целый арсенал: пистонные ружья, револьверы, пушки и заводные танки. При таком «огневом могуществе» кто нас тронет?! Но у родителей, по-видимому, было другое мнение.

22 июня 1941г. утром мы почему-то пошли фотографироваться, а когда мастер в полдень нас отпустил, то увидели, что перекрёсток и улица заполнены народом. Стояла непонятная тишина, а четырёхугольный раструб громкоговорителя что-то говорил. Он замолк, и все заговорили о войне.

Ура, началась война. И во дворе дома она была в самом разгаре. Из «пушек» громили в песочнице вражеские укрепления. Кто-то давно нарисовал на заборе фашиста (испанского, естественно), и мы его расстреливали. День проходил весело.

Но взрослые наших восторгов в этот день почему-то не разделяли. Разговор шёл явно не весёлый. А мамы были грустными, иногда начинали плакать, говорили о «скором призыве», о какой-то «броне». А я вечером убеждал отца пойти на войну разведчиком, отличиться и стать героем. Но на следующий день в садике всё шло как всегда: завтрак, обед и ненавистный «мёртвый час». И было совсем не страшно. Страшно стало потом, когда из репродукторов зазвучало: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...». Уж очень мрачной была песня. И темнели лица взрослых, когда передавали сводки Совинформбюро.

В конце июня к нам пришли лётчики, друзья родителей с аэродрома на ст. Сиверская. Разговор с ними тоже оказался невесёлым. Они рассказали, что позавчера летали бомбить приграничные финские города, а у них с нами мирный договор.

Стала понятным слово «мобилизация». Неподалёку от нашего садика было школа, и несколько классов занял военкомат. С утра там выстраивались очереди из мужчин, а вечером их куда-то уводили. На формирование. Первым ушёл, как тогда говорили «на фронт», отец Серёжки Николаенко, и на него первого пришла «похоронка». Сергей этим чрезвычайно гордился, а мы ему завидовали. В августе ушёл на страшные четыре года и мой папа. И четыре года стояла на комоде та июньская фотография.

Город привыкал к войне. 23 июня впервые была объявлена воздушная тревога. Потом привыкли к постоянным налётам и тиканью метронома в перерывах между ними. И горожане научились при рёве сирен уходить в бомбоубежище или прятаться в вырытые во дворах щели.

17 июля ввели продовольственные карточки. Мне, как иждивенцу, полагалось 400 грамм хлеба в день. В начале августа выяснили, что продуктов на всех не хватит, и эту норму уменьшили. Все двери на чердаках были сняты, и стропила обмазали едким раствором, делавшим их негорючими. Мамы стали утром уезжать в пригород, копать рвы и окопы. В домах начали формировать отряды МПВО. В случае пожара от немецкой «зажигалки» они должны начать ликвидацию огня. Вечером стали поднимать аэростаты воздушного заграждения в связке по три, и на соединяющие их тросы подвешивали взрывозаряды. Они заставляли немецких лётчиков вести бомбардировку с большей высоты. Снижалась её точность. Брезентовыми чехлами укрыли шпили Петропавловской крепости и Адмиралтейства, чтобы не служили ориентирами. Обложили мешками с песком главные памятники.

Дом и двор постепенно пустели. С 27 июня решили эвакуировать детей. Начали с младших групп детдомов и детсадов. И всё делалось без должной организации. Вывезли младшую группу нашего детсада и с ними лишь воспитательницу, а через день всех вернули обратно. Стали вывозить детей с родителями, но многие эвакуироваться не хотели. Они были уверены: скоро Красная Армия соберётся c силами и разгромит фашистов. Осенью их вывозили через Ладогу, под бомбами. Горели и гибли пароходы, у которых на палубах и бортах были нарисованы красные кресты. Наша страна не подписала Женевскую конвенцию, под защитой которой находился «Красный крест». 5 июля СССР войну объявила Финляндия. Её войска 31 июля начали наступление на Карельском перешейке, и 1 сентября линия фронта вышла на границу 1939 г. от Ладожского озера до Балтики. Южнее Ленинграда немцы, усиленные частями «Голубой дивизии» испанцев, прорвали оборону укрепрайонов и тоже вышли на берег Ладоги.

8 сентября 1941 г. ленинградцы впервые произнесли определившее их жизнь на 871-й день слово «БЛОКАДА».