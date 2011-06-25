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Прогноз погоды для Дальнего Востока

25 Июня 2011, 00:56 | Дальний Восток

Кончается первый месяц лета, а самого лета мы почти не видели. Увы, последний июньский уикенд тоже не порадует - в Приморье пожаловал очередной циклон, который вызовет обильные дожди на западе края, а затем и на остальной территории. Не лучше погода и в остальных краях и областях региона. Одним словом, июнь как обычно не порадовал солнечными днями...

Поэтому во ВЛАДИВОСТОКЕ вновь наблюдается переменная облачность и туман. Дневная температура выше 17-22 градусов тепла не поднимется. Ночью в пятницу возможен дождь. После захода солнца в столице Приморья воздух остывает до плюс 11-14.

В соседнем ХАБАРОВСКЕ дождь возможен в пятницу и понедельник. Что касается дневной температуры, то она держится на уровне 19-24 градусов тепла. В ночные часы температурный фон понижается до плюс 13-16.

Зато в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ осадков в ближайшие пять-шесть дней не ожидается. Днем в столице Амурской области воздух прогревается до 22-27 градусов тепла. А в ночные часы температура понижается до плюс 12-18.

В субботу и понедельник ожидают дождя в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Дневная температура здесь не превышает 14-18 градусов тепла. А по ночам в столице островной области также прохладно, как и на прошлой неделе - до 7-10 выше нуля.

В среду возможен дождь в МАГАДАНЕ. Здесь дневная температура подросла до 14-16 градусов тепла. А в ночные часы в столице Магаданской области воздух остывает до 8-10 выше нуля.

С субботы по понедельник весьма возможны осадки и в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Дневная температура в столице Камчатского края выше 10-12 градусов тепла не поднимается. По ночам температура понижается до плюс 8-9.

Автор: По материалам сети Интернет
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