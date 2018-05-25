Сотрудники Группы ННК приняли участие в городских субботниках

В мае 2018 года сотрудники сбытовых Обществ Группы ННК поддержали городские субботники в регионах присутствия

В Амурской области, в Хабаровском крае, на территории Республики Бурятия, в Приморском крае и в Камчатском крае работники автозаправочных станций, нефтебаз и офисов группы ННК вышли на уборку территорий, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В ходе мероприятий были очищены от мусора городские газоны, помыты фасады операторных блоков, топливораздаточные колонки, обновлены цвета бордюрных и декоративных ограждений. В Хабаровске очищена прибрежная полоса вдоль причала. В Амурской области, в Хабаровске и в Петропавловске-Камчатском на территориях нефтебаз собрана прошлогодняя листва, убраны автотранспортные участки, площадки налива автоцистерн, побелены деревья, с территорий нефтебаз вывезен мусор. Акции во всех этих городах представлены на фото.

Группа ННК поддерживает культуру бережного отношения к природе и городским пространствам, принимая ежегодное участие в субботниках и экологических акциях.

Фото пресс-службы Группы ННК.