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Аналитики предрекают Дальнему Востоку демографическую катастрофу
Для обеспечения роста населения на Дальнем Востоке, достаточного для реализации планов по развитию территорий, необходим отдельный национальный проект, сказал на конференции в Хабаровске гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на РИА Новости.
Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" открылась в Хабаровске в понедельник.
"Фактически должен быть национальный проект демографического развития Дальнего Востока. Надо сделать такой масштабный проект, чтобы он мог бы не только всех мобилизовать, но и позволить на уровне государства решить эту задачу", — сказал Рыбальченко.
По его словам, меры, которые были приняты президентом страны в 2007 году по повышению рождаемости, дают результаты. С 2013 года в РФ отмечен прирост населения, в 2014 году он составил 33 тысячи человек. Суммарный коэффициент рожденных детей на женщину достиг 1,75 — самый большой в Европе. Однако с этого года наметились тенденции к колебаниям в темпах рождаемости. Поэтому нужны новые меры для их сохранения, пишет РИА Новости.
Как отметил Рыбальченко, в ближайшие годы Россию ждут серьезные испытания в вопросах демографии, так как вступает в репродуктивный возраст поколение 1990-х годов, когда отмечалась самая низкая рождаемость в стране. Так, в ближайшие 10 лет в России численность женщин в активном репродуктивном возрасте 20-29 лет, на которые приходится две трети рожденных детей, снизится вдвое.
"Если брать Дальний Восток, то численность молодых женщин и призывников снизится на 30% до 2025 года, а лиц трудоспособного возраста на 15-20%. Это может привести к спаду в экономике, дефициту бюджета, кадровому голоду", — сказал он.
Между тем, чтобы в округе был прирост населения, необходимо повысить коэффициент рождаемости до 2,05 ребенка на женщину, увеличить продолжительность жизни и иметь приток людей за счет миграции в 70 тысяч человек в год, что сопоставимо с притоком в Москву и Санкт-Петербург. При этом отток населения должен быть нулевой.
Ранее сообщалось, что с 1991 по 2011 год Дальний Восток потерял около 22% населения, в том числе за счет оттока жителей региона. На начало 2012 года в ДФО проживали около 6,3 миллиона человек.
Между тем, в округе в ближайшие годы планируется реализация масштабных экономических проектов, в частности, создание территорий опережающего развития (ТОР).
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Комментарии
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Р С–Р С•РЎРѓРЎвЂљРЎРЉ20:07, 25.05.2015#
Как считают? Много детей учится в вузах на западе страны. Пока прописаны здесь, но уже не вернутся. Там уже и работа есть. И как раз рожденные в 90-х. Вот и демография. Родители, естественно, поедут к детям. С 80-х жду, что жизнь наладится. . . Но только работа и работа, все с таким трудом добывается. Дети, квартира и т. д.
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77719:38, 27.05.2015#
очень простой способ повысит рождаемость: женщины, не родившие ни одного ребенка выходят на пенсию наравне с мужщинами, а женщине родившей детей, снижать возраст выхода на пенсию соответственно количеству детей. ну естественно, и население обеспечивать достойно оплачиваемой работой.
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Псевдоним14:01, 29.05.2015#
А если супруги вообще не любят детей - такие люди встречаются и знаю такие, еще советские примеры, - заставлять их рожать? Чтоб они всю жизнь этого несчастного ребенка ненавидели? А если они любят, но понимают, что финансово не тянут и не хотят плодить нищету, обузу для себя, общества и государства? Просто за воспитание детей нужно платить не копеечные подачки, а нормальную зарплату, признать это трудом и работой на благо страны. И не важно, мать или отец сидит с детьми. Тогда мы вам и пять, и шесть, и семь родим. И компенсируем все бездетные семьи. Тогда и маткапитал можно отменить, а эти деньги пустить на зарплаты. А чтоб алкачи безработные не пользовались такими правами, каждый год родителей обязать проходить анализы, наркологов, психиатра, санкнижки и проч. Не подтвердил - переводишься на пособие в полторы тыщи.
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Псевдоним14:46, 29.05.2015#
Кроме того, чтобы не отлынивали от своих обязанностей, родителей обязать предоставлять справки и документы о посещении секций, кружков, театров, центров, других образовательных и развлекательных учреждений, о регулярном прохождении детьми медицинских специалистов. Потвердил документами - получил зарплату. А в таких учреждений ввести специальные стандартные справки, например, как поликлиниках.
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Спад экономики А она вообще есть эта экономика Вся экономика строится на налогах На недвижимость которую люди сами себе купили А теберь должны отстёгивать налог по кадастровой стоимости в воровской общак