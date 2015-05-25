Аналитики предрекают Дальнему Востоку демографическую катастрофу

Для обеспечения роста населения на Дальнем Востоке, достаточного для реализации планов по развитию территорий, необходим отдельный национальный проект, сказал на конференции в Хабаровске гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на РИА Новости.

Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" открылась в Хабаровске в понедельник.

"Фактически должен быть национальный проект демографического развития Дальнего Востока. Надо сделать такой масштабный проект, чтобы он мог бы не только всех мобилизовать, но и позволить на уровне государства решить эту задачу", — сказал Рыбальченко.

По его словам, меры, которые были приняты президентом страны в 2007 году по повышению рождаемости, дают результаты. С 2013 года в РФ отмечен прирост населения, в 2014 году он составил 33 тысячи человек. Суммарный коэффициент рожденных детей на женщину достиг 1,75 — самый большой в Европе. Однако с этого года наметились тенденции к колебаниям в темпах рождаемости. Поэтому нужны новые меры для их сохранения, пишет РИА Новости.

Как отметил Рыбальченко, в ближайшие годы Россию ждут серьезные испытания в вопросах демографии, так как вступает в репродуктивный возраст поколение 1990-х годов, когда отмечалась самая низкая рождаемость в стране. Так, в ближайшие 10 лет в России численность женщин в активном репродуктивном возрасте 20-29 лет, на которые приходится две трети рожденных детей, снизится вдвое.

"Если брать Дальний Восток, то численность молодых женщин и призывников снизится на 30% до 2025 года, а лиц трудоспособного возраста на 15-20%. Это может привести к спаду в экономике, дефициту бюджета, кадровому голоду", — сказал он.

Между тем, чтобы в округе был прирост населения, необходимо повысить коэффициент рождаемости до 2,05 ребенка на женщину, увеличить продолжительность жизни и иметь приток людей за счет миграции в 70 тысяч человек в год, что сопоставимо с притоком в Москву и Санкт-Петербург. При этом отток населения должен быть нулевой.

Ранее сообщалось, что с 1991 по 2011 год Дальний Восток потерял около 22% населения, в том числе за счет оттока жителей региона. На начало 2012 года в ДФО проживали около 6,3 миллиона человек.

Между тем, в округе в ближайшие годы планируется реализация масштабных экономических проектов, в частности, создание территорий опережающего развития (ТОР).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.