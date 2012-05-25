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Ответственность за распитие пива в общественных местах ужесточат
25 Мая 2012, 12:29 | Дальний Восток
25 мая, ZRPRESS. Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий административную ответственность за потребление алкогольной продукции (в том числе пива и пивных напитков) во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения.
Размер штрафа предлагается при этом установить от 500 до 700 рублей.
Предлагается также ввести административную ответственность за повторное совершение аналогичного правонарушения, установив размер штрафа от 1000 до 1500 рублей.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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