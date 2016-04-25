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Особые экономические зоны в Приморье и Хабаровском крае ликвидируют уже осенью
Министерство экономического развития к октябрю подготовит доклад об эффективности функционирования особых экономических зон и предложения по ликвидации неэффективных ОЭЗ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В связи со сложившейся экономической и финансовой ситуацией в России путем ликвидации таких зон в регионах планируется сократить уровень долговой нагрузки федерального и регионального бюджетов. Пока принято предварительное решение об исключении из списка зоны на острове Русский, на котором проходил саммит АТЭС в 2012 году.
- До настоящего времени там не было зарегистрировано ни одного резидента. Всеми сторонами предпринимались неоднократные попытки по активизации ее работы, но ситуация с резидентами осталась неизменной, - пояснила «Известиям» помощник министра экономического развития Алексея Улюкаева Елена Лашкина.
По ее словам, есть еще ряд ОЭЗ с подобными проблемами.
- Среди них портовая ОЭЗ в Мурманске, портовая ОЭЗ в Хабаровском крае, ОЭЗ, входящие в туристический кластер на территории Северо-Кавказского федерального округа, а также некоторые участки туристических ОЭЗ в Бурятии и Иркутске, - уточнила она.
Пока по этим ОЭЗ окончательного решения о закрытии не принято, прорабатывается вопрос возможной оптимизации в части территорий и планируемых расходов.
- ОЭЗ - полезны для бизнеса. Факт их сокращения говорит о том, что не всё эффективно работает. Есть пример, когда производства и компании меняют дислокацию и получают различные преференции, но никакой выгоды они региону не приносят. Такая проблема есть. Мне кажется, что нужно идти по пути ужесточения контроля и ответственности, - считает исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев.
Институт особых экономических зон появился в России в 2005 году. Это ограниченные территории в регионах, наделенные особым юридическим статусом. Главная цель создания таких зон - решение стратегических задач развития государства в целом или отдельной территории: внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач. По закону, срок существования таких зон составляет 49 лет.
В России было определено четыре вида ОЭЗ: туристические, портовые, инновационные и промышленные. На их территориях предпринимателям предоставляются некоторые льготы. Во-первых, инвестор получает созданную за счет госбюджета инфраструктуру для развития бизнеса, что позволяет предпринимателю сразу же снизить издержки при создании производства. Во-вторых, на территориях ОЭЗ действует свободная таможенная зона. В-третьих, предоставляется несколько видов налоговых поблажек в зависимости от типа ОЭЗ.
Такие зоны есть и во многих развитых странах мира. Например, в Китае существует пять типов специальных экономических зон (были созданы еще в начале 1980-х), 90 - технико-экономического развития государственного уровня, 114 - новых и высоких технологий, 13 - свободных таможенных зон и 14 - зон приграничного экономического сотрудничества. Отдельно можно выделить Шанхай, который целиком является зоной свободной торговли.
В США подобные зоны (зоны внешней торговли) появились еще в 1930-х годах прошлого века и разделены на два типа: общего назначения (зона свободной торговли), специализированные (субзоны, организуемые в интересах крупных компаний).
Фото Андрея САВИНА.
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Комментарии
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Наши "ЗОНЫ" это нечто. дадут участок в лесу на сопке (где ни воду не подвести, ни свет) и, типа, давай - работай. там столько надо вложить, что весь смысл "особости" зоны пропадает. а лакомые кусочки, как правило, уже разобраны приближенными к телу чиновных.