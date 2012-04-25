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Приморцы - самые активные на Дальнем Востоке на сайте госуслуг
ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля, ZRPRESS. Более 9200 кодов активации «Личного кабинета» на портале Госуслуг выдал Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» на данный момент, в том числе 4413 в Приморском крае.
С помощью кода можно активировать «Личный кабинет» на портале госуслуг, чтобы использовать его для взаимодействия с органами власти при получении в электронном виде различных услуг федерального, регионального и муниципального уровня. Например, подать заявление на получение загранпаспорта, узнать и оплатить задолженность по налогам и штрафам, подать заявление на регистрацию или расторжение брака и т. д.
Всего на портале госуслуг зарегистрировались более 150 тыс. дальневосточников. Из них больше всего (почти 50%) живет в Приморском крае. Наиболее востребованной услугой являются получение заграничного паспорта.
Коды активации «личного кабинета» предоставляются гражданам России независимо от адреса регистрации бесплатно. Для ускорения процесса можно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и выбрать в процессе регистрации способ получения кода – в центре обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком». Выдача кодов активации оформляется только в присутствии клиента, что гарантирует защиту персональных данных. Для получения кода необходимы паспорт и страховое свидетельство Пенсионного фонда, сообщает Отдела по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.
В Приморском крае получить код активации «Личного кабинета» можно в офисе продаж и обслуживания клиентов «Ростелеком» по адресу: г. Владивосток, пр. Красного знамени, 37.
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли. Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Росимущество и Внешэкономбанк контролирует более 53% обыкновенных акций компании.
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