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Приморцы - самые активные на Дальнем Востоке на сайте госуслуг

25 Апреля 2012, 14:43 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля, ZRPRESS. Более 9200 кодов активации «Личного кабинета» на портале Госуслуг выдал Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» на данный момент, в том числе 4413 в Приморском крае.

С помощью кода можно активировать «Личный кабинет» на портале госуслуг, чтобы использовать его для взаимодействия с органами власти при получении в электронном виде различных услуг федерального, регионального и муниципального уровня. Например, подать заявление на получение загранпаспорта, узнать и оплатить задолженность по налогам и штрафам, подать заявление на регистрацию или расторжение брака и т. д.

Всего на портале госуслуг зарегистрировались более 150 тыс. дальневосточников. Из них больше всего (почти 50%) живет в Приморском крае. Наиболее востребованной услугой являются получение заграничного паспорта.

Коды активации «личного кабинета» предоставляются гражданам России независимо от адреса регистрации бесплатно. Для ускорения процесса можно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и выбрать в процессе регистрации способ получения кода – в центре обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком». Выдача кодов активации оформляется только в присутствии клиента, что гарантирует защиту персональных данных. Для получения кода необходимы паспорт и страховое свидетельство Пенсионного фонда, сообщает Отдела по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.

В Приморском крае получить код активации «Личного кабинета» можно в офисе продаж и обслуживания клиентов «Ростелеком» по адресу: г. Владивосток, пр. Красного знамени, 37.

Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли. Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Росимущество и Внешэкономбанк контролирует более 53% обыкновенных акций компании.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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