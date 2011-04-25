Под звездами балканскими...

Все большее число россиян, в частности, дальневосточников, стремятся приобретать недвижимость за рубежом. Причем в европейском направлении особой инвестиционной привлекательностью обладает сегодня Республика Болгария. Эта страна черноморских курортов, сладких перцев и габровских анекдотов существенно изменилась за последние годы, став современным государством, благоприятным для отдыха, постоянного проживания, а также эффективного ведения бизнеса.

Важно, что в 2007 году Болгария стала членом Европейского Союза, что сделало рынок недвижимости в этой стране очень перспективным. При этом около половины всех заключаемых сегодня сделок приходится на долю россиян, которых привлекает в Болгарии ее территориальная близость, почти полное отсутствие языкового и культурного барьера, «недорогая» жизнь, а также низкая налоговая ставка на владение недвижимостью.

- В прошлом году недвижимость в Болгарии приобрели порядка 30 дальневосточников, из которых 6 — пенсионеры, переехавшие на ПМЖ, — рассказал «ДК» исполнительный директор инвестиционной компании Bulgarian Investments Христо ПЕТРОВ. — По европейским меркам в 2009 — 2010 годах цены на недвижимость здесь были очень низкие. В столице, конечно, несколько дороже. Однако активное приобретение болгарских жилплощадей уже успело привести к ощутимому росту цен. С 2011 года квадратный метр качественного жилья продается в среднем от 500 до 1 тыс. евро, но это по-прежнему значительно меньше, чем в других странах Евросоюза. Мы сами строим объекты любого уровня и класса — жилые дома, бизнес-центры, а также напрямую сотрудничаем с нашими многолетними партнерами-застройщиками. За десятки лет они стали нашими друзьями и предоставляют выгодные условия для покупки недвижимости (скидки, рассрочки). Проведете два-три дня в машине — обязательно найдете себе подходящий вариант. За миллион с небольшим рублей вы можете приобрести двухкомнатную квартиру на берегу моря.

Отметим также, что большинство россиян рассматривает покупку болгарской недвижимости как способ сбережения и приумножения капитала. Приобретая квартиру или отдельный дом, они получают не только место для жизни и отдыха, но и возможность иметь доход от сдачи недвижимости в аренду туристам. Однако, по словам Христо Петрова, особенно популярным в последнее время стало приобретение коммерческой недвижимости или свободных земельных участков с целью дальнейшего ведения бизнеса. По его словам, есть возможность приобретать земельные участки и возводить на них дома по индивидуальным проектам.

- Важно, что, создавая сегодня фирму в Болгарии, вы, прежде всего, открываете юридическое лицо в Европе. А значит, получаете очень серьезную поддержку от Евросоюза, — говорит Христо Петров. — Если вы открыли свое дело, вложили в него все необходимые средства, то вам следует составить четкий бизнес-проект, где будут указаны уже затраченные суммы, а также планируемые доходы и расходы, количество работников и их зарплаты, рынки сбыта, налоги и т.п. В этом случае Европейский Союз возвращает 70-75% ваших денег, чтобы вы могли вновь вложить их в бизнес. Система НДС схожа с российской, но у нас 20% от выплаченного вами налога государство вернет наличными деньгами. Что-то вроде вашего налогового вычета. На мой взгляд, такая поддержка государства вполне оправдана тем, что бизнес может развиваться очень быстро и эффективно, а значит, в перспективе платить больше налогов. Кроме того, данный подход стимулирует развитие экономики не только в крупных городах, но и в отдаленных районах. Кстати, в Болгарии выгоднее платить налоги, чем не платить.

Отметим, что самый низкий в Европе налог на прибыль (10%), а также дешевая рабочая сила, по мнению Христо Петрова, делают Болгарию одной из наиболее благоприятных стран для того, чтобы начать бизнес. Средняя заработная плата здесь составляет лишь 250-300 евро в месяц, что в 4 раза ниже среднеевропейской, однако этого вполне достаточно для безбедной жизни. Кстати, именно по этой причине некоторые пожилые люди, в частности россияне, продают свои квартиры, покупают жилье в Болгарии, получают вид на жительство и полностью обеспечивают себя за счет пенсии, переводимой на банковскую карту.

- Если говорить о сферах болгарской экономики, которые в наибольшей степени нуждаются сегодня в иностранных инвесторах, то на первом месте окажется, конечно, «зеленая» электроэнергетика, — говорит Христо Петров. — По требованиям Евросоюза 15% всей электроэнергии должны вырабатываться с помощью ветрогенераторов и другими экологически безопасными способами. В настоящий момент на них приходится менее 1% производимой в стране энергии. Пожалуй, вторым в списке приоритетов болгарской экономики можно считать развитие сельского хозяйства. Как ни странно, в эту сферу инвестируют не очень охотно, хотя почва в Болгарии чрезвычайно плодородна. Но, что особенно важно, земля, продаваемая специально под сельскохозяйственные нужды, стоит крайне дешево — лишь от 2 до 5 евро за кв. метр. Под эти программы Европейский Союз выдает беспроцентные кредиты на 25-50 лет. Причем не обязательно болгарской фирме, но и российской, зарегистрированной на территории Болгарии. Почему бы дальневосточнику не стать владельцем компотной фабрики, ресторана или отеля. Например, сейчас в курортном поселке Святой Влас на берегу Чёрного моря продается небольшой отель на 10 номеров всего за 200 с небольшим тысяч евро. Кроме того, весьма привлекательным в инвестиционном плане является сегодня строительство детских садов, домов престарелых, школ иностранных языков.