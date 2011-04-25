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Среди дальневосточников ищут желающих поступить в кадетские училища и Пансион воспитанниц Минобороны РФ

25 Апреля 2011, 18:15 | Дальний Восток

В военных гарнизонах Восточного военного округа активно ведется разъяснительная работа по организации набора воспитанников для поступления в Суворовские (Нахимовское), кадетские училища и Пансион воспитанниц Минобороны РФ.

Сотрудники департамента образования уже встретились с представителями воинских частей, родителями и самими будущими суворовцами и нахимовцами в городах Улан - Удэ, Чита и Благовещенск. 25 апреля представители департамента работают в Белогорском военном гарнизоне.

Родителей проинформировали о порядке поступления в данные учебные заведения и познакомили с необходимым перечнем документов, необходимых для поступления. С помощью мультимедийной установки рассказали присутствующим о социально-бытовых условиях в учебных заведениях, об организации учебного процесса. Воспитанники будут состоять на полном государственном обеспечении и получат современное образование по высочайшим стандартам.

Также представители департамента образования заверили присутствующих, в том, что выпускники Суворовских училищ и кадетских корпусов не обязательно свяжут свою судьбу с армией. Завершив обучение, они могут свободно поступить в любые учебные заведения Российской Федерации, в том числе и в иностранные.

Непосредственный отбор кандидатов для поступления в Суворовские и Нахимовское военные училища, Пансион воспитанниц и кадетские корпуса Министерства обороны РФ будет производиться выездными комиссиями по гарнизонам с 1 по 25 июля, сообщает Группа информационного обеспечения Восточного военного округа.

Автор: Группа информационного обеспечения ВВО
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