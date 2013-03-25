Нового председателя Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа призвали из Томска

Новым председателем Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа назначен Виктор КРЕСС, с 2007 года работавший заместителем председателя Седьмого арбитражного апелляционного суда (Томск). Его предшественник Виктор ЕЛИЗАРОВ возглавлял Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа с момента его образования 4 сентября 1995 года.

Виктора Кресса в новой должности представил заместитель председателя Высшего Арбитражного суда (ВАС) РФ Сергей АМОСОВ.

Он отметил, что новому председателю на посту председателя придется решать многие сложные задачи, в том числе обеспечение перехода к электронному правосудию.

"Высший Арбитражный суд России и арбитражная судебная система страны направлены на внедрение полной аудио- и видеозаписи судебных процессов. На этом необходимо сосредоточиться и новому председателю", - отметил Сергей Амосов.

Он добавил, что для всех желающих заочно присутствовать на судебных заседаниях будет организована он-лайн трансляция судебных процессов.

Виктор Кресс назначен на должность председателя Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа на 6-летний срок полномочий указом президента России Владимира Путина от 23 февраля 2013 года, приступил к исполнению обязанностей с 12 марта.

Виктор Кресс родился в 1974 году в Томской области. С отличием окончил юридический факультет Томского государственного университета. Трудовую деятельность начал юристом в коммерческом банке. С 2000 года работал в Арбитражном суде Томской области, где прошел путь от начальника отдела обобщения судебной практики до судьи. В 2007 году назначен заместителем председателя Седьмого арбитражного апелляционного суда.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.