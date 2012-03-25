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В Интернет попали личные данные 1,6 млн абонентов МТС

25 Марта 2012, 11:53 | Дальний Восток

Их обнаружил житель Уфы Фёдор Понамарёв на сайте zhiltsy.net в свободном доступе.

Данный сайт – зеркало hiltsy.ru, ранее закрытого по решению Бабушкинского районного суда Москвы. Новый домен был зарегистрирован совсем недавно, 13 июля 2011 года, вероятно, специально под эту базу.

Ссылка на сайт попала к Понамарёву через спам-рассылку «ВКонтакте». Он с удивлением обнаружил номер собственного телефона, которым уже не пользуется, а также актуальные номера своих знакомых. В воскресенье уфимец написал жалобу на сайте Роскомнадзора.

Представители МТС заверяют, что утечка произошла ещё в 2006 году и вовсе не по вине оператора, а спецслужб.

В базе zhiltsy.net представлено более 1,6 млн телефонных номеров в кодах 917 и 911, принадлежащих жителям и юридическим лицам Башкирии и Петербурга. Замруководителя управления Роскомнадзора по Башкирии Азамат Мухамедьяров, чей телефон также был найден в этой базе, поблагодарил журналистов за звонок и пообещал разобраться. Всего у МТС около 70 млн абонентов в России, пишет NEWSru.com.

"Золотой Рог".

Автор: NEWSru.com
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