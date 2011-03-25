Самым популярным ЕГЭ 2011 года стало обществоведение

Подведены итоги выбора предметов для сдачи единого государственного экзамена в 2011 году. Сбор соответствующих заявлений учащихся образовательных учреждений и выпускников прошлых лет завершился 1 марта.

Как и в прошлом году, самым популярным у выпускников Приморья оказалось обществознание. Его будут сдавать 8 229 человек. Второй по популярности предмет - история. Ее будут сдавать 3 777 человек. Тестирование по физике в этом году пройдут более 3-х тысяч молодых людей, более 2,5 тысячи - по биологии. Информатику выбрали 1 578, химию - 1 519, географию - 1 062 выпускника. Почти 800 человек будут сдавать литературу. Что касается иностранных языков, то в этом году на выбор были предложены английский, немецкий, французский и испанский языки. Как сообщили в департаменте образования и науки Приморского края, 1 758 молодых людей пройдут тестирование по английскому языку и один по французскому.

Напомним, что тесты по математике и русскому языку обязательны для всех. Эти предметы предстоит сдавать 12 423 участникам ЕГЭ - выпускникам общеобразовательных учреждений этого года и прошлых лет. Выбор предметов для ЕГЭ необходим для поступления в высшие и средне-специальные учебные заведения. Согласно федеральному законодательству, образовательные учреждения проводят набор абитуриентов по его результатам.