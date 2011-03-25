Выключи свет - спаси планету

В субботу, 26 марта, в 20.30 люди по всему миру выключат свет на один час. Акция «Час Земли» пройдет в России в третий раз.

Акция, призывающая экономить энергию и другие природные ресурсы, впервые прошла в австралийском Сиднее в марте 2007 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы. «Час Земли» - это не абсолютное отключение света и электроэнергии. Организаторы акции рекомендуют отключать: верхнее освещение в доме и офисе; наружное освещение, которое не влияет на общественную безопасность; компьютеры; телевизоры; ненужные электрические приборы. Всего в мире в «Часе Земли-2010» приняли участие 126 стран на всех континентах и более 4 тысяч городов.