Мэр Владивостока дал один детсад. И пообещал еще

Детские садики во Владивостоке открываются редко. Несколько лет тому назад ВГУЭС построил новый, с иголочки, сад на 120 мест на ул. Десятой. И, пожалуй, второй такой случай за последние 15 лет произошел в минувшую среду на ул. Русской, 65, где после хорошего капитального ремонта в ведение дошкольного образования вернулось здание бывшего детского сада. Ранее, когда в начале 1990-х потребность в нем отпала, здание было передано школе, но затем долгое время не использовалось вообще и стояло в ожидании ремонта.

В минувшую среду детский сад № 185 вновь был торжественно открыт после нескольких месяцев работы строителей и дизайнеров. В 11 групп будет набрано 240 детей.

Заведующая детским садом №185 Елена ВОЛОШИНА считает, что на сегодня это "самый шикарный детский сад, самый современный и уютный" во Владивостоке:

- Современное оборудование на пищеблоке, приобретенная по последним каталогам красивая современная детская мебель, новые игрушки, ковры, кровати, жалюзи в спальнях, теплые полы, регулируемая температура и т.д. На площадках специальное мягкое покрытие: если ребенок упадет, то все обойдется без царапин и ссадин.

И действительно, в группах и на детских площадках на территории детсада строителям и его новому коллективу удалось создать великолепное "пространство детства".

Как отметил глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, всего за год количество мест в детских садах города вместе с вводом этого детского учреждения выросло примерно на 1000 мест. В основном за счет уплотнения групп в имеющихся детских садах и выделения под них отдельных помещений. Однако этот ресурс "уплотнения" на сегодня полностью исчерпан, и теперь предстоит тяжелая работа по возвращению детям разбазаренных в начале 1990-х гг. зданий и помещений, строительству новых и достройке брошенных на этапе строительства детских садов.

Всего за полтора десятилетия город потерял 40 детских садов, и на сегодня около 17,5 тыс. детей дошкольного возраста не могут воспользоваться правом на дошкольное образование. Игорь Пушкарев считает, что за 4-5 лет проблема будет решена, при том, что она оставалась неразрешимой в былые времена. Уже в следующем году к имеющимся детсадам предполагается добавить еще минимум шесть учреждений дошкольного образования. Кроме того, особые надежды возлагаются на детские сады "семейного типа" - это 3-4 тысячи новых мест.