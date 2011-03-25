www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Мэр Владивостока дал один детсад. И пообещал еще

25 Марта 2011, 15:39 | Дальний Восток

Детские садики во Владивостоке открываются редко. Несколько лет тому назад ВГУЭС построил новый, с иголочки, сад на 120 мест на ул. Десятой. И, пожалуй, второй такой случай за последние 15 лет произошел в минувшую среду на ул. Русской, 65, где после хорошего капитального ремонта в ведение дошкольного образования вернулось здание бывшего детского сада. Ранее, когда в начале 1990-х потребность в нем отпала, здание было передано школе, но затем долгое время не использовалось вообще и стояло в ожидании ремонта.

В минувшую среду детский сад № 185 вновь был торжественно открыт после нескольких месяцев работы строителей и дизайнеров. В 11 групп будет набрано 240 детей.

Заведующая детским садом №185 Елена ВОЛОШИНА считает, что на сегодня это "самый шикарный детский сад, самый современный и уютный" во Владивостоке:

- Современное оборудование на пищеблоке, приобретенная по последним каталогам красивая современная детская мебель, новые игрушки, ковры, кровати, жалюзи в спальнях, теплые полы, регулируемая температура и т.д. На площадках специальное мягкое покрытие: если ребенок упадет, то все обойдется без царапин и ссадин.

И действительно, в группах и на детских площадках на территории детсада строителям и его новому коллективу удалось создать великолепное "пространство детства".

Как отметил глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, всего за год количество мест в детских садах города вместе с вводом этого детского учреждения выросло примерно на 1000 мест. В основном за счет уплотнения групп в имеющихся детских садах и выделения под них отдельных помещений. Однако этот ресурс "уплотнения" на сегодня полностью исчерпан, и теперь предстоит тяжелая работа по возвращению детям разбазаренных в начале 1990-х гг. зданий и помещений, строительству новых и достройке брошенных на этапе строительства детских садов.

Всего за полтора десятилетия город потерял 40 детских садов, и на сегодня около 17,5 тыс. детей дошкольного возраста не могут воспользоваться правом на дошкольное образование. Игорь Пушкарев считает, что за 4-5 лет проблема будет решена, при том, что она оставалась неразрешимой в былые времена. Уже в следующем году к имеющимся детсадам предполагается добавить еще минимум шесть учреждений дошкольного образования. Кроме того, особые надежды возлагаются на детские сады "семейного типа" - это 3-4 тысячи новых мест.

Автор: Виктор Кудинов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru