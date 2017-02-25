Иностранцам на Дальнем Востоке России дали зеленый свет

Госдума разрешила иностранцам получать визы на Дальний Восток онлайн, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В России Государственной Думой принят особый упрощенный порядок въезда на Дальний Восток для иностранных туристов и инвесторов: одобрен в окончательном третьем чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования особенностей въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории свободного порта Владивосток, их пребывания в Российской Федерации и выезда из Российской Федерации». Закон поддержало подавляющее большинство парламентариев: за новый для России порядок въезда для иностранцев выступили 386 депутатов.

В Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока уверены, что в ближайшее время нововведение поддержит и верхняя палата парламента. Закон вступит в силу сразу после подписания Президентом России Владимиром Путиным. Отметим, что именно по поручению главы государства был разработан и принят закон о Свободном порте Владивосток, который предусматривает особый порядок въезда иностранцев на его территорию. Принятый сегодня нижней палатой парламента закон уточняет процедуру этого въезда. Ранее Правительство России обратилось к депутатам с просьбой ускорить принятие закона по упрощенному визовому порядку в Свободном порту Владивосток.

"Вводится новый механизм – электронная виза. Это уникальный для России опыт. Упрощенный визовый режим будет стимулировать развитие бизнеса. Инвесторам, да и простым туристам, станет существенно проще приезжать на Дальний Восток. Мы надеемся, что к началу третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября, по новой процедуре смогут заработать два пункта пропуска во Владивостоке", - отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Напомним, согласно закону, иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта - Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Для того, чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Примечательно, что виза будет выдаваться без взимания консульского сбора, т. е. будет бесплатной.

После вступления закона в силу многим профильным ведомствам, работающим на границе и обеспечивающим взаимодействие с иностранными гражданами, необходимо внести соответствующие изменения в свои регламенты и ведомственные процедуры. В Минвостокразвития России уверены, что все изменения будут внесены в кратчайшие сроки.

Разработкой сайта, с помощью которого можно будет оформить электронную визу, займется МИД России. Минкомсвязь России должно разработать алгоритм, как информация с сайта будет оперативно передаваться на пункты пропуска, и доработать соответствующие каналы связи Государственной системы миграционного и регистрационного учёта (ГС Мир). Минтранс и погранслужба ФСБ России должны оборудовать пункты пропуска необходимым техническим оборудованием.

В работе по внедрению нового порядка будут задействованы несколько федеральных министерств и ведомств, отвечающих за работу пунктов пропуска и миграционные вопросы.

"Для того чтобы экономика развивалась, нужно создавать соответствующие условия, желательно конкурентные. Этим мы и занимаемся. За прошлый год был принят закон о выравнивании энерготарифов – он имеет принципиальное значение для Дальнего Востока. Всего мы приняли в 2016 году пять федеральных законов, направленных на развитие экономики и жизни на Дальнем Востоке. Еще 11 – в заделе. Мы будем заниматься упрощением визового режима, планируем заниматься принятием закона, где будем гарантировать налоговые льготы в обмен на инвестиции, - отметил вице-премьер - полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. - Мы будем продолжать работать каждый день, чтобы готовить новые законы, разрабатывать новые программы, принимать новые решения для развития Дальнего Востока, чтобы российский Дальний Восток становился удобным, комфортным местом для жизни людей".

По словам руководителя группы компаний "Сумотори" - резидента Свободного порта Владивосток Виталия Веркеенко, закон об упрощенном визовом режиме, точнее его фактическое применение, действительно благоприятно скажется на реализации проектов не только в туристической сфере, но и на развитии других инвестиционных проектов. "Виза и довольно сложный порядок ее получения часто были препятствием даже для делового или туристического краткосрочного визитов, в рамках которых в том числе созревали идеи бизнес-проектов и новые деловые контакты для предпринимателей из Японии, Кореи, Китая и других стран", - считает инвестор.

По его мнению, "увеличение туристического потока приведет к развитию транспортной инфраструктуры, гостиничных услуг, ресторанных проектов и так далее, в целом даст мощный толчок развитию экономики Дальнего Востока и Приморского края, в частности". При этом, как отмечает Виталий Веркеенко, важно вести системную работу с целевой аудиторией туристов, и в системном развитии туристической отрасли может помочь создающийся Тихоокеанский Туристический Союз.