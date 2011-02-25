В Восточном военном округе стартовал конкурс по полевой выучке офицеров

В конкурсе принимают участие офицеры мотострелковых, танковых, пулеметно-артиллерийских и парашютно-десантных подразделений.

Как рассказал начальник управления подготовки войск Восточного военного округа генерал-майор Александр Перязев, в конкурсе выделено четыре категории участников. В первые две категории вошли командиры мотострелковых и танковых батальонов, а во вторые командиры мотострелковых и танковых рот. Кроме того, в число конкурсантов, наравне с командирами, могут быть выдвинуты их заместители и начальники штабов соответствующих подразделений.

Конкурсанты будут состязаться в мастерстве по выполнению упражнений стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, сообщает группа информационного обеспечения Восточного военного округа.

Первый этап конкурса, на уровне соединений округа, завершится в конце февраля. Победителям предстоит перейти во второй круг конкурса, который будет проводиться в середине марта на Князе-Волконском полигоне в Хабаровском крае. Офицеры, занявшие первые места поедут в Москву отстаивать честь Восточного военного округа.