В марте Россия переведет часы в последний раз

Два года дискуссий о целесообразности зимнего и летнего времени закончились волевым решением президента.

Заметим, президент эти дискуссии и начал, предложив в ежегодном послании на 2010 год сократить в России часовые пояса для облегчения управляемости страной. За этим последовали в некоторых регионах вынужденные прогибы местных парламентов перед правительством с просьбами убавить/прибавить час «по просьбам трудящихся». В Приморье тоже успели такое обращение послать, но ответа на него нет до сих пор, сказали в пресс-службе ЗС ПК. Теперь понятно, почему.

Своим решением отменить зимнее время президент озадачил и «Единую Россию», которая во исполнение его же послания подготовила законопроект и представила его в Госдуму «О переходе Российской Федерации к поясному времени». По сути он касался отмены перехода наоборот на летнее время: тогда партийцы вдруг выяснили, что перевод часов на экономию энергии не влияет. В некоторых регионах власти своими решениями перевели часы. Так, возмутившиеся и продолжающие бунтовать жители Камчатки, у которых теперь разница с Москвой не +9, а +8, добавили масла в не утихавшую дискуссию о часовых поясах в России. А радиослушателей средней полосы России эти изменения лишили звучавшей десятилетиями фразы диктора: «В столице 15.00 часов, на Камчатке – полночь». Оказывается, они как-то особенно кайфовали только от мысли, что в разгар дня у них где-то на краю света может быть полночь…

В последнее воскресенье марта мы всей страной (не знаю, как будут поступать те субъекты федерации, где решением местных властей уже переведены часы) переводим стрелки на час вперед, на летнее время. И все. Время, стоять! Отныне не будет ни зимнего, ни летнего времени. Хотя, зарекаться у нас - дело зряшное.

Приморское Законодательного Собрание в марте 2010 года поддержало законопроект «О переходе Российской Федерации к поясному времени», а в ноябре приняло обращение к председателю правительства с предложением перевести край в часовой пояс MSK+6. Но теперь мы со всей страной переводим часы на час вперед. И все. Осенью часы мы уже не трогаем. в Приморье сохранится разница со столицей +7 часов, и по-прежнему солнце будет в зените в 14.00.

- Геннадий Иннокентьевич, вы были в крае «буревестником» идеи о сокращении часовых поясов, - обращаюсь к депутату Законодательного собрания Геннадию ЛАЗАРЕВУ. – И, казалось бы, еще чуть-чуть - и идея была близка к воплощению. Признайтесь теперь, вас кто-то попросил прозондировать реакцию населения на предложение о сокращении часовых поясов или это сугубо личная инициатива?

- Нет, это просто совпало как-то, случайно получилось… Но я все равно придерживаюсь мысли, что по солнцу надо вставать и с его заходом спать ложиться. Так природа людей устроила. Хотя, я понимаю, все люди разные: есть «совы», есть «жаворонки». Надо жить по биологическому времени! А оно просто устроено: солнце должно быть в зените в 12.00, а не в 14.00, как у нас.

Идея была в том, чтобы на территории России действовали не 11 часовых поясов, а хотя бы пять. Чтобы Россия «стала не меньше, но компактнее», шутили острословы.

За смутное время в другие часовые пояса перешли Камчатка, Чукотка, Удмуртия, Кемеровская и Самарская области. Осенью собирались уменьшить на час разницу с Москвой Бурятия, Якутия (это уникальный субъект федерации, на территории которого действуют три часовых пояса).