Илья Лагутенко прочтет свою первую лекцию в ДВФУ в марте

Ректор Дальневосточного федерального университета Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и лидер группы «Мумий Тролль» Илья ЛАГУТЕНКО 23 февраля подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения Илья Лагутенко выступит в ДВФУ в качестве визит-спикера с тематическими лекциями на тему шоу-бизнеса и антикризисного менеджмента – такой опыт у него уже имеется. Первая лекция в ДВФУ запланирована на март 2011 года. Кроме этого, лидер группы не исключает возможности выступления на концертных площадках университетского кампуса. «Люди будут приезжать в ДВФУ не только учиться. Они будут приезжать на Русский остров за стилем жизни: ведь университетский кампус – это не только аудитории и общежития, это еще атмосфера, которая царит вокруг. Я бы хотел поучиться в таком учебном заведении», - сказал Илья Лагутенко.

ДВФУ со своей стороны готов стать полноправным участником проектов группы «Мумий Тролль», имеющих отношение к образовательным и экологическим программам, культурным мероприятиям.

«Сотрудничество группы «Мумий Тролль» и ДВФУ – не случайно. Илья Лагутенко – выпускник Восточного факультета ДВГУ, его песни знают и любят и студенты, и преподаватели, - сказал при подписании соглашения Владимир Миклушевский. - Для нас привлечение в университет людей состоявшихся очень важно – молодому поколению нужно показывать success stories – истории успеха людей, которые много трудились и получили результат».