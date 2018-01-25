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Люди готовы выйти на митинги, возмущенные миллионными тратами на переселенцев

25 Января 2018, 10:52 | Дальний Восток

Субсидия на переезд и адаптацию россиян, переезжающих на Дальний Восток из других регионов по программе трудовой мобильности, будет увеличена с 225 тыс. рублей до 1 млн рублей, заявил замглавы Минвостокразвития Сергей КАЧАЕВ на итоговом заседании общественного совета при министерстве.

«Такой позицией правительства РФ возмущены жители на Дальнем Востоке, где царит нищета и безработица. В феврале готовятся митинги в Хабаровске, Приморье и на Камчатке против переселенцев, которым предоставляют все условия для жизни», - сообщает близкий к правительству Хабаровского края телеграм-канал «Недебри».

«Очередная пыль в глаза, люди из Приморья от трудностей уезжают. Работать нужно над развитием  края, помогать тем, кто выживает в Приморье…», «А почему нам не платят, что мы здесь живем?:) Интересно, а можно уехать, пожить немного в Москве и вернуться как неместный с миллионом в руках?» - комментируют новость недовольные приморцы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: кадры  Дальний Восток  население 



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Комментарии

  • долбоклюй11:46, 25.01.2018#

    а нам, коренным дальневосточникам, хрен па всей морде?

  • Сергей Михайлович 11:57, 25.01.2018#

    И налоги платим больше всех

  • Псевдоним11:59, 25.01.2018#

    И я так думаю! Полностью поддерживаю! Нам, живущим здесь и лишенным многих западных благ, надо хоть нормальные зарплаты и пенсии платить! Приехала сюда около 40 лет назад. И никто нам миллионы не платил! А мы здесь жили, работали и детей растили.

  • ПсевдонимХороший12:10, 25.01.2018#

    За Грудинина!

  • 2512:11, 25.01.2018#

    Как далеки они от народа, как декабристы на Сенатской площади, которые хотели России блага, но история осудила их и цитата Герцена "Как далеки они от народа" вошла в историю. За 2017 год убыль населения в крае опять поставила рекорд, т. е. Москва заплатит по 1 млн. р. переселенцу с запада, чтобы местный уехал отсюда на Запад. БРЕД!!!Очередной ход чиновников для увода денег.

  • Псевдоним13:02, 25.01.2018#

    Дайте нам жить нормально и никто от сюда не будет уезжать, ни дети наши, не внуки!

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