Люди готовы выйти на митинги, возмущенные миллионными тратами на переселенцев

Субсидия на переезд и адаптацию россиян, переезжающих на Дальний Восток из других регионов по программе трудовой мобильности, будет увеличена с 225 тыс. рублей до 1 млн рублей, заявил замглавы Минвостокразвития Сергей КАЧАЕВ на итоговом заседании общественного совета при министерстве.

«Такой позицией правительства РФ возмущены жители на Дальнем Востоке, где царит нищета и безработица. В феврале готовятся митинги в Хабаровске, Приморье и на Камчатке против переселенцев, которым предоставляют все условия для жизни», - сообщает близкий к правительству Хабаровского края телеграм-канал «Недебри».

«Очередная пыль в глаза, люди из Приморья от трудностей уезжают. Работать нужно над развитием края, помогать тем, кто выживает в Приморье…», «А почему нам не платят, что мы здесь живем?:) Интересно, а можно уехать, пожить немного в Москве и вернуться как неместный с миллионом в руках?» - комментируют новость недовольные приморцы.