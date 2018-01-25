Жители городов центра страны призывают не пускать к ним дальневосточников

"Титанические" усилия по развитию Дальнего Востока привели к настоящему демографическому взрыву... на Кубани

Любой дальневосточник скажет, что единственная возможность сохранить в регионе население и, в конечном итоге, оставить Дальний Восток за Россией - вкладываться в живущих здесь людей (как это делалось при царях и генсеках), которые привыкли к здешним условиям и климату, в частности, а не тащить в эти во всех смыслах дебри несчастных чужаков, которые если и приедут, то сбегут при первой же возможности. Уже и решетом ситуацию назвать трудно. Поток уезжающих в разы превышает жалкий ручеек заманиваемых сюда за неслабые госсредства. А как же иначе.

Средняя (у двух третей населения она ниже средней) зарплата в том же Приморье только по официальным данным ниже столичной в 2-2,5 раза. Средняя пенсия - уже выше чуть ли не в два раза. Только за отопление приморцы платят больше, чем жители столиц по кругу за все услуги ЖКХ. Продукты в дорогущей Москве заметно дешевле, чем во Владивостоке (в «Ашане» сотрудник нашей газеты недавно обнаружил картофель по 8 руб. за кило). Даже сугубо дальневосточная красная икра, которую жители региона согласно легендам едят каждый день ложками, в столице дешевле в среднем на 1000 руб. за килограмм.

Идем дальше. Дети жителей региона уже не могут поступать в местные вузы, так как бюджетные места занимают «пришельцы» даже из Москвы и Питера, у которых средний балл по ЕГЭ заметно выше. Увы, образование в регионе ничуть не лучше всего остального. А в итоге «чужие» молодые врачи и педагоги, которых здесь катастрофически не хватает, после окончания вузов, естественно, уедут в центр страны.

Про реновацию жилья лучше вообще умолчать. В Москве будут сносить дома, о которых на Дальнем Востоке многие уже и не мечтают.

Московские власти подготовили очередные подарки для горожан к Новому Году. Минимальная пенсия вырастет с 14500 до 17500 руб. Ежемесячное пособие на ребенка до трех лет будет увеличено в среднем с 4000 до 15000 рублей (плюс комплект новорожденного - всё необходимого на год), ежемесячное пособие на детей одиноких матерей с доходами ниже прожиточного минимума с 5000 до 15000 руб. Будут повышены и другие многочисленные московские пособия. Например, ежемесячная компенсация на детей-инвалидов - с 6000 до 12000 руб. А карта москвича дает дополнительную стабильную экономию в 20-30% на многие товары, лекарства и услуги. И так далее.

Зато у нас есть «дальневосточные гектара», за которым, согласно релизам заинтересованных ведомств, буквально охотятся те же москвичи. Но сайт Росреестра сообщает, что уже около трети жителей столицы отказались от своих наделов в ДФО. От греха подальше.

Практически топчутся на месте Свободный порт (резидент №1 уже разорился, если кто не в курсе) и ТОРы. А местному бизнесу не легче, чем населению - тарифы и прочие траты в ДФО намного выше московских. Плюс налоги повышенные (а вы не в курсе?!) в виде дальневостоных кофициентов на зарплаты. Плюс прессуют контролеры местный бизнес так, что даже президент Владимир ПУТИН вынужден был лично вмешаться.

Но жить в Москве многим дальневостоникам весьма проблематично, хотя бы по части душевного комфорта. А вот российские юга в самый раз. Об этом пишет ИА REGNUM.

«Понаехали…»

«Краснодар переполнен. Власти не справились с ростом города. За последние 10 лет население Краснодара с 800 тыс. увеличилось до 1,3 млн. Детские сады, школы переполнены. И это подсчитали только официально зарегистрированных жителей Краснодара. А сколько их еще - с прописками Омска, Новосибирска и т.д. Власти Краснодара в последние годы были озабочены рекламой региона. Реклама сработала. Сотни тысяч переселенцев потекли в наш город. Именно они скупают квартиры, именно на них рассчитывают застройщики, строя новые жилые комплексы. Коллапс, накрывший Краснодар, можно было предвидеть, существуют математические модели прогнозирования, позволяющие оценить пропускную способность городских улиц, вместимость школ, детсадов и больниц, количество рабочих мест и прочее, чтобы понять: наш город не в состоянии принять такое количество россиян, решивших переехать на ПМЖ в этот замечательный город! Краснодар уже не может! Но люди из Сибири и Дальнего Востока продолжают ехать, потому, что Краснодар, даже с его сегодняшними проблемами, лучшее место для жизни по сравнению с Омском или Кемерово. А ведь проблемы только начинаются! Впереди еще схватка двух культур: настырных сибиряков и надменных дальневосточников с наивными добрыми кубанцами. И вряд ли победа останется за последними», - с таким материалом вышел очередной номер кубанского ИА KUBIZ.ru.

Когда северяне, сибиряки, дальневосточники слышат где-нибудь в Москве, Санкт-Петербурге или Краснодаре пренебрежительное «понаехали», то, по давно сложившейся привычке, не обращают на это внимания. Но когда нечто подобное появляется в СМИ - это заставляет задуматься о многом.

Кубанские СМИ, жители Кубани, сами того не ведая, поставили жирную «двойку» Министерству по развитию Дальнего Востока, еще раз приведя бесспорные доказательства того, что чем больше московское министерство прилагает никому не нужные усилия для развития ДФО издалека, тем больше народа убегает из этого самого ДФО.

«Такие публикации шокируют, конечно. Вообще-то в войну Дальний Восток всех принимал, и из Краснодара, и из других союзных республик. Но дело даже не в этом. Дальневосточники, в отличие от жителей остальной России, живут хуже, беднее, вообще - плохо живут. Такая жизнь учит многому - настырности, напористости. И когда они приезжают в другие, благополучные регионы, они продолжают жить так же - не размеренной жизнью южанина, а по-дальневосточному, ежедневно, по привычке, борясь за выживание. Настырные? Да, мы, дальневосточники, сибиряки настырные. Иначе здесь не выжить. А уезжают люди потому, что жизнь в ДФО становится невыносимой», - считает директор РЦНО миграционных процессов Сергей Пушкарев.

Титанические усилия чиновников Минвостокразвития, направленные на развитие ДФО, дают, как видим, обратный эффект: дальневосточники уезжают. В Краснодар, к примеру, где в некоторых станицах, по свидетельствам уехавших, есть целые дальневосточные улицы - «Магаданская», «Хабаровская». Уезжают в Калининградскую область, в Санкт-Петербург и Москву. Между тем на содержание ведомства, созданного специального для того, чтобы Дальний Восток вконец не обезлюдел, тратятся огромные бюджетные деньги. Зарплаты сотрудников министерства и командировочные расходы на зависть. А огромное количество квартирующих в Москве структур, связанных с Минвостокразвития возьмите?

А результат непомерных затрат - демографический взрыв на Кубани. Туда ежегодно переезжают до 200 тыс. жителей ДФО и Сибири. Сибирь ведь тоже развивают из Москвы?

«Если сложить вместе все протоколы о намерениях по строительству и созданию на Дальнем Востоке всего, чего угодно - получится гора размером с Эверест. Но сколько из этих проектов было реализовано? Крайне мало. Люди не видят никаких улучшений. А ухудшения видят. Звучат предложения, ничего, кроме обиды и возмущения у дальневосточников не вызывающие: платить приезжим миллион, строить для приезжих жилье, обеспечивать приезжих работой. Много приехало людей из других регионов? Нет. Потому что в тех самых других регионах местные жители, те же кубанцы, калининградцы, сочинцы, петербуржцы и москвичи видят же все эти толпы дальневосточников, которые бегут с Дальнего Востока в поисках лучшей доли. Так кого и в чем пытаются убедить чиновники Минвостокразвития?» - сказал Сергей Пушкарев.

Между тем краснодарские СМИ, судя по всему, решили всерьез остановить поток мигрирующих в регион дальневосточников и сибиряков. Вот еще одна статья, в которой открытым текстом говорится:

«Не надо сюда ехать!»

«Городу нужна антиреклама! Нужно много и часто, очень подробно рассказывать о том, что в Краснодаре очень плохо, некомфортно, неудобно, и что здесь вообще плохо жить. Давайте хвалить Воронеж, Тулу, Липецк, всё что угодно - только не Краснодар!» - пишет кубанское издание KUBIZ.ru.

Что поделать, если на пенсию дальневосточника в ДФО не выжить? А на Кубани - вполне. Здесь всё растет, тепло, на пенсию в 12-15 тыс. вполне прожить можно. Едут не только пенсионеры - едет молодежь, семьи с детьми. И ещё приедут.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2017 год население Дальнего Востока сократилось более чем на 12 тыс. человек. Данные пока неуточненные. Речь, подчеркнем, только о тех, кто уехал в другие регионы РФ, выписавшись с прежнего места жительства. Если же подсчитать всех, кто уже живет и работает в других регионах, не имеет пока там жилья и прописан в ДФО, цифру можно смело умножать на пять.

Пенсионеры-дальневосточники не поняли слов премьера Дмитрия МЕДВЕДЕВА о том, что «деньги на пенсии в ПФР есть» - копеечных пенсий на Дальнем Востоке не хватает даже на нормальную еду. На том же Сахалине, в островном регионе, где все дороже, чем на материке, средняя пенсия составляет всего 17 391 рубль. Кило свинины при этом стоит 550 рублей, буханка хлеба - от 66 рублей.

По последним данным Росстата, ЕАО вошла в число беднейших регионов России - за чертой бедности там живут 25% населения. При этом губернатор ЕАО Александр ЛЕВИНТАЛЬ не устает твердить об «экономическом буме». Статистика между тем говорит о все увеличивающейся демографической яме - область в 2017 году потеряла 1449 человек.

Цифры не сходятся

Министр по развитию ДФО Александр ГАЛУШКА в интервью СМИ заявил, что по сравнению с 2013 годом его ведомству удалось снизить отток населения в два раза.

Однако слова министра опровергает статистика: 1 января 2015 года в ДФО проживало 6 211 021 человек. 1 января 2016 года - уже 6 194 969. За год - в минусе 16 052 дальневосточника. На 1 января 2017 года в ДФО проживало 6 182 689 человек. Что имеем? По сравнению с данными на 1 января 2016 года - минус 12 290. Увидим данные на 1 января 2018 года - ужаснемся еще раз.