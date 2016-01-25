Население Дальнего Востока задолжало за электроэнергию более 2,2 миллиардов рублей

Долги населения Дальневосточного федерального округа перед ПАО «ДЭК» (входит в состав холдинга ПАО «РАО Энергетические системы Востока») на начало 2016 года составили более 2,2 миллиардов рублей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Из них более 1,4 миллиарда приходится на население Приморского края, в Хабаровской крае долг составляет 777 миллионов, 331 миллион в Амурской и более 71 миллиона в Еврейской автономной областях, сообщили "Золотому Рог" в пресс-центре ПАО «ДЭК».

Для улучшения платежной дисциплины Федеральным законом № 307 от 3 ноября 2015 пени, которые начисляются в случае просрочки оплаты счетов за электроэнергию, были увеличены в 2,5 раза.

Для населения новые правила уже начали действовать с 1 января 2016 года. Они касаются тех потребителей, чьи долги копятся более месяца. С тридцать первого дня просрочки платежа пени будут составлять 1/300 ставки рефинансирования, а с девяносто первого дня просрочки - 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Причем выросшие в два с лишним раза пени потребителям придется заплатить со всей суммы просрочки, включая и те долги, которые были накоплены за предыдущие периоды.