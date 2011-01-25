В аэропорту Владивостока усилены меры безопасности

В Международном аэропорту Владивосток в связи с терактом, произошедшим 24 января в московском аэропорту Домодедово, усилены меры обеспечения безопасности полетов и пассажиров, сообщил отдел по связям с общественностью ОАО «Международный аэропорт Владивосток».

Введена процедура стопроцентного досмотра лиц, входящих в здания аэровокзала. Досмотру с применением интроскопов и металлодетекторов подвергаются не только пассажиры, встречающие и провожающие, но и сотрудники аэропорта. В пунктах досмотра выставлены дополнительные наряды милиции. В 50-метровой зоне безопасности запрещен подъезд и парковка транспорта, усилены меры контроля транспортных средств, проезжающих на территорию аэропорта.

Проведены дополнительные инструктажи для сотрудников службы авиационной безопасности и командно-руководящего состава аэропорта. Под председательством дальневосточного транспортного прокурора, руководителей Дальневосточного УВД на транспорте и УВД по Дальневосточному федеральному округу проведено совещание по усилению мер авиационной безопасности.

Руководство аэропорта Владивосток выражает соболезнования близким погибших в теракте и обращается к пассажирам с просьбой отнестись с пониманием к мерам, предпринятым в целях их безопасности.