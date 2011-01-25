Дальневосточники скорбят о жертвах террористического акта в московском аэропорту «Домодедово»

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев выразил соболезнования родственникам погибших в результате террористического акта в московском аэропорту «Домодедово» и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"В понедельник, 24 января, в московском аэропорту «Домодедово» произошла страшная трагедия, которая не может оставить равнодушным никого из нас. Погибли безвинные люди, наши соотечественники и граждане других государств, десятки человек получили травмы.

Сегодня правоохранительным органам предстоит разобраться, что позволило воплотиться чудовищным планам террористов, и предпринять все меры, чтобы не допустить терактов на любых объектах транспортной инфраструктуры в Российской Федерации, в том числе на территории Дальневосточного федерального округа.

Эта беда не запугает нас, но она должна сплотить здравомыслящих людей против тех, кто замышляет подобные преступления, прерывая спокойную, мирную и созидательную жизнь.

Дальневосточники скорбят о жертвах террористического акта. Прошу родных и близких погибших принять слова соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, получил ранения и травмы".

По сообщениям аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО.