Зарегистрировано 1264 товарищества

Как сообщили в Приморскстате, в результате реформирования ЖКХ почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло количество ТСЖ. На 1 января 2011 года в статрегистре их 1264. Подавляющее большинство новых компаний коммерческие структуры, самая распространенная форма которых ООО. Их доля в общем количестве организаций края всех организационно-правовых форм составляет более 76%. Во вновь создаваемые объекты продолжает вкладываться частный капитал (94,1%), доля гос- и муниципальной собственности невелика (1,1%). Кроме того, в статрегистре учтено 55 тыс. ИП, более 60% из них заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.