Дом МЧС сдали к юбилею

Во Владивостоке торжественно введен в эксплуатацию новый каркасно-монолитный 100-квартирный дом МЧС, в котором все квартиры предоставлены работникам этого ведомства, работающим в Главном управлении МЧС по Приморскому краю и его подразделениях.

За двадцать лет существования службы МЧС это первое в Приморье жилое здание, построенное специально для них на средства федерального бюджета.

Квартиры в доме выполнены с чистовой отделкой, установкой сантехники и пр. оборудования. После завершения строителями работ по замечаниям начнется заселение дома.

Стоит отметить, что этим домом ЗАО Компания «Востокинвестстрой» начала осуществление своего проекта застройки Южного квартала в районе ул. Шошина на «БАМе».