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В числе призеров - арсеньевский педагог
25 Января 2011, 12:58 | Дальний Восток
Учитель русского языка и литературы из арсеньевской гимназии № 7 Ирина БЕРДНИКОВА попала в число трех педагогов из Приморья, ставших призерами Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Работа Бердниковой стала лучшей в регионе в номинации «За разработку и проведение мероприятий в рамках Года учителя».
Автор: Татьяна Курочкина
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