Во Владивостоке буксует программа по установке приборов учета тепла. Согласно закону об энергосбережении, до 1 января 2012 года все жилые дома должны быть оснащены коллективными приборами учета. Но возникают сомнения, что требования закона могут быть выполнены в установленный срок, ведь во Владивостоке необходимо установить тепловые счетчики более чем в 2 тысячах многоквартирных домов - практически во всем жилом фонде. Приборы учета устанавливают в основном те, кто имеют деньги и проживают в современных благоустроенных домах, либо попали в программу капремонта по ФЗ-185.

Цена вопроса

- Теплосчетчики - удовольствие дорогое, - говорит зам. директора УК «Эгершельд» Олег ЛОПУШИНСКИЙ. – Согласно требованиям ДГК, на узле учета тепловой энергии должны быть установлены регуляторы давления и температуры, так что весь комплекс приборов и устройств вместе с монтажем обходится минимум в 162 тыс. рублей, а для больших многоподъездных домов - не менее чем в полмиллиона. При установке общедомовых приборов учета с погодным регулированием, что позволяет автоматически регулировать подачу температуры теплоносителя в зависимости от температуры воздуха, их себестоимость увеличивается почти вдвое.

К удорожанию работ ведет и изношенность тепловых узлов. Большинство из них не соответствует техническому регламенту, и их необходимо модернизировать. Но это сравнительно небольшие затраты – порядка 30-40 тыс. рублей.

- УК «Эгершельд» обслуживает около шестисот многоквартирных домов. Сколько из них оснащены тепловыми счетчиками?

- В 2010 году мы установили приборы учета в 22 домах, вошедших в программу капремонта по ФЗ-185. Здесь жильцы оплатили лишь 5% затрат, остальное возместил федеральный бюджет. Еще 5 тепловых счетчиков установлены за счет средств, собранных с жильцов по статье «Текущий ремонт». На этот год к нам уже поступило 14 оформленных протоколом заявок от жильцов многоквартирных домов на установку приборов учета тепла. Многие понимают, что выгоднее платить не по нормативу, а за фактически потребленные домом гигакалории, но все упирается в деньги. Сумма достаточно велика, и собрать ее с жильцов проблематично.

Где взять деньги

- А разве у муниципальных властей нет обязательств по установке коллективных приборов учета в домах согласно их доле в общедомовой собственности?

- Пока администрация города не перечислила нам ни рубля. Но на 2011-2012 годы на выполнение ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» в городском бюджете заложены 96 млн рублей, которые в равных долях будут направлены на софинансирование установки приборов учета тепла согласно доле муниципалитета в общедомовой собственности.

- При установке приборов учета ресурсоснабжающие организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключение договора, предусматривающего погашение платежа равными долями в течение пяти лет с даты его заключения. Насколько известно, подобные обращения были, но…

- Действительно, ДГК не удовлетворило ни одной просьбы о предоставлении рассрочки платежей при установке тепловых счетчиков. Дело в том, что п.9 ст.13 ФЗ-261 содержит фразу «…непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета…». Но так как у ДГК нет тепловых сетей, присоединенных непосредственно к жилым домам, - эти сети находятся в муниципальной собственности, то, по логике теплоэнергетиков, этим должно заниматься транспортирующее тепло предприятие - МУП ВПЭС.

- А УК могут предоставить жильцам рассрочку платежей?

- Да, мы готовы заключить с жильцами долгосрочный договор, по которому обязуемся софинансировать установку прибора учета. Но жильцы со своей стороны должны гарантировать, что заключенный с УК договор на управление домом не будет расторгнут до погашения ими долга.

- Собственники жилья могут скинуться на теплосчетчик всем миром, а могут использовать средства, накопленные на счету дома. И много у вас домов с положительным балансом?

- Из около шестисот обслуживаемых нами домов лишь 260 более или менее рентабельны, то есть на их счетах имеются денежные средства, которые можно использовать на установку приборов учета. Сложнее с домами, у которых финансовый баланс в минусе.

- Наверное, сложнее всего жильцам малоквартирных домов. Для них теплосчетчик – и вовсе неподъемное бремя?

- Не обязательно. У небольших домов могут быть на счетах суммы, достаточные для установки приборов учета. Кроме того, если дом небольшой, то и затраты на установку прибора учета, как правило, небольшие. Нередко такие дома имеют общий тепловой узел на несколько строений.

- Установленный теплосчетчик в дальнейшем придется обслуживать: следить за его корректной работой, снимать показания и т.д. Кто будет этим заниматься?

- Как правило, этим занимаются специализированные организации, которые устанавливают те или иные приборы учеты. Мы пошли по другому пути. В компании есть подразделение связи, которое занимается установкой оборудования, позволяющего снимать показания со всех трех приборов учета (теплового узла, водомерного счетчика и общедомового счетчика электроэнергии) и дистанционно контролировать их работу. Но это дополнительные затраты, поэтому мы продумываем механизм их возмещения: предложить жильцам выделить эту услугу отдельной строкой в платежах или же включить ее в статью «Текущий ремонт» - чтобы мы могли отчитываться перед жильцами.

В чем выгода

- Наконец, насколько уменьшаются затраты на отопление при установке общедомовых приборов учета?

- Я живу в доме, где имеется прибор учета тепловой энергии. Мои друзья, живущие в точно таком же доме 83-й серии, платят за тепло раза в полтора больше. Учет позволяет платить за оказанную услугу по факту, а не по расчетному тарифу, в который заложены потери на теплотрассах, прибыль поставщиков тепла и т.д. Причем платить меньше даже без проведения каких-либо работ по сбережению тепла.

Но есть случаи, когда после установки приборов учета жильцы стали платить больше, чем по нормативу. По статистике, в Приморье это примерно 10% домов. Я полагаю, это связано с тем, что тепловики сделали неправильный расчет на данный дом, то есть норматив был изначально занижен, а когда установили прибор учета, это выплыло наружу.