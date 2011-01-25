Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке буксует программа по установке приборов учета тепла
Во Владивостоке буксует программа по установке приборов учета тепла. Согласно закону об энергосбережении, до 1 января 2012 года все жилые дома должны быть оснащены коллективными приборами учета. Но возникают сомнения, что требования закона могут быть выполнены в установленный срок, ведь во Владивостоке необходимо установить тепловые счетчики более чем в 2 тысячах многоквартирных домов - практически во всем жилом фонде. Приборы учета устанавливают в основном те, кто имеют деньги и проживают в современных благоустроенных домах, либо попали в программу капремонта по ФЗ-185.
Цена вопроса
- Теплосчетчики - удовольствие дорогое, - говорит зам. директора УК «Эгершельд» Олег ЛОПУШИНСКИЙ. – Согласно требованиям ДГК, на узле учета тепловой энергии должны быть установлены регуляторы давления и температуры, так что весь комплекс приборов и устройств вместе с монтажем обходится минимум в 162 тыс. рублей, а для больших многоподъездных домов - не менее чем в полмиллиона. При установке общедомовых приборов учета с погодным регулированием, что позволяет автоматически регулировать подачу температуры теплоносителя в зависимости от температуры воздуха, их себестоимость увеличивается почти вдвое.
К удорожанию работ ведет и изношенность тепловых узлов. Большинство из них не соответствует техническому регламенту, и их необходимо модернизировать. Но это сравнительно небольшие затраты – порядка 30-40 тыс. рублей.
- УК «Эгершельд» обслуживает около шестисот многоквартирных домов. Сколько из них оснащены тепловыми счетчиками?
- В 2010 году мы установили приборы учета в 22 домах, вошедших в программу капремонта по ФЗ-185. Здесь жильцы оплатили лишь 5% затрат, остальное возместил федеральный бюджет. Еще 5 тепловых счетчиков установлены за счет средств, собранных с жильцов по статье «Текущий ремонт». На этот год к нам уже поступило 14 оформленных протоколом заявок от жильцов многоквартирных домов на установку приборов учета тепла. Многие понимают, что выгоднее платить не по нормативу, а за фактически потребленные домом гигакалории, но все упирается в деньги. Сумма достаточно велика, и собрать ее с жильцов проблематично.
Где взять деньги
- А разве у муниципальных властей нет обязательств по установке коллективных приборов учета в домах согласно их доле в общедомовой собственности?
- Пока администрация города не перечислила нам ни рубля. Но на 2011-2012 годы на выполнение ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» в городском бюджете заложены 96 млн рублей, которые в равных долях будут направлены на софинансирование установки приборов учета тепла согласно доле муниципалитета в общедомовой собственности.
- При установке приборов учета ресурсоснабжающие организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключение договора, предусматривающего погашение платежа равными долями в течение пяти лет с даты его заключения. Насколько известно, подобные обращения были, но…
- Действительно, ДГК не удовлетворило ни одной просьбы о предоставлении рассрочки платежей при установке тепловых счетчиков. Дело в том, что п.9 ст.13 ФЗ-261 содержит фразу «…непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета…». Но так как у ДГК нет тепловых сетей, присоединенных непосредственно к жилым домам, - эти сети находятся в муниципальной собственности, то, по логике теплоэнергетиков, этим должно заниматься транспортирующее тепло предприятие - МУП ВПЭС.
- А УК могут предоставить жильцам рассрочку платежей?
- Да, мы готовы заключить с жильцами долгосрочный договор, по которому обязуемся софинансировать установку прибора учета. Но жильцы со своей стороны должны гарантировать, что заключенный с УК договор на управление домом не будет расторгнут до погашения ими долга.
- Собственники жилья могут скинуться на теплосчетчик всем миром, а могут использовать средства, накопленные на счету дома. И много у вас домов с положительным балансом?
- Из около шестисот обслуживаемых нами домов лишь 260 более или менее рентабельны, то есть на их счетах имеются денежные средства, которые можно использовать на установку приборов учета. Сложнее с домами, у которых финансовый баланс в минусе.
- Наверное, сложнее всего жильцам малоквартирных домов. Для них теплосчетчик – и вовсе неподъемное бремя?
- Не обязательно. У небольших домов могут быть на счетах суммы, достаточные для установки приборов учета. Кроме того, если дом небольшой, то и затраты на установку прибора учета, как правило, небольшие. Нередко такие дома имеют общий тепловой узел на несколько строений.
- Установленный теплосчетчик в дальнейшем придется обслуживать: следить за его корректной работой, снимать показания и т.д. Кто будет этим заниматься?
- Как правило, этим занимаются специализированные организации, которые устанавливают те или иные приборы учеты. Мы пошли по другому пути. В компании есть подразделение связи, которое занимается установкой оборудования, позволяющего снимать показания со всех трех приборов учета (теплового узла, водомерного счетчика и общедомового счетчика электроэнергии) и дистанционно контролировать их работу. Но это дополнительные затраты, поэтому мы продумываем механизм их возмещения: предложить жильцам выделить эту услугу отдельной строкой в платежах или же включить ее в статью «Текущий ремонт» - чтобы мы могли отчитываться перед жильцами.
В чем выгода
- Наконец, насколько уменьшаются затраты на отопление при установке общедомовых приборов учета?
- Я живу в доме, где имеется прибор учета тепловой энергии. Мои друзья, живущие в точно таком же доме 83-й серии, платят за тепло раза в полтора больше. Учет позволяет платить за оказанную услугу по факту, а не по расчетному тарифу, в который заложены потери на теплотрассах, прибыль поставщиков тепла и т.д. Причем платить меньше даже без проведения каких-либо работ по сбережению тепла.
Но есть случаи, когда после установки приборов учета жильцы стали платить больше, чем по нормативу. По статистике, в Приморье это примерно 10% домов. Я полагаю, это связано с тем, что тепловики сделали неправильный расчет на данный дом, то есть норматив был изначально занижен, а когда установили прибор учета, это выплыло наружу.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера