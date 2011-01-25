Автовокзалы готовятся к работе по новым правилам

Они вступят в силу с 11 июня этого года в соответствии с приказом министерства транспорта. Об этом агентству Primaмedia сообщил генеральный директор ООО «Приморское объединение автовокзалов и автостанций» Николай КОЗЛОВИЧ. - Основу приказа составляют требования, которые уже выполняются на автовокзалах Приморского края. Имеются комнаты отдыха водителей, пункты питания для пассажиров, бесплатные туалеты, комнаты матери и ребенка. Для удобства пассажиров в зале ожидания вывешены карты-схемы автобусных маршрутов, схемы посадочных мест по маркам автобусов, чтобы пассажир мог выбрать для себя удобное место, ведь протяженность маршрутов достигает 700 километров, - сказал Николай Козлович. По словам генерального директора, на автобусном транспорте в Приморье внедряется система ГЛОНАС. На территории края действует 7 автовокзалов и 25 автостанций, входящих в Приморское объединение автовокзалов и автостанций.

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