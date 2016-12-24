На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин впервые за многие годы ни разу не упомянул Владивосток. Да и к Дальнему Востоку в целом он оказался равнодушен

Как и обещал накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПЕСКОВ, на большой ежегодной пресс-конференции первого лица основное внимание Владимира ПУТИНА было уделено вопросам внутренней политики и экономики. По мнению наблюдателей, президент не только не боялся отвечать на острые вопросы, но и сам провоцировал их, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Главное же «наблюдение» от дальневосточников - от нашего региона на этот раз не было задано ни одного вопроса, хотя в зале прыгали и махали плакатами, пытаясь привлечь внимание первого лица и его пресс-секретаря, десятка два журналистов из ДФО, в том числе и от Издательской компании «Золотой Рог». Но нет… Как отрезало.

И, видимо, неспроста. Злые и не очень языки из экспертной, правда, среды поговаривают, что президенту в данных экономических условиях, возможно, было просто нечего сказать дальневосточникам (хотя есть и такие, кто считает, что президент за последние годы о Дальнем Востоке наговорил более чем достаточно). Финансирование региона в рамках госпрограмм сокращено фактически в два раза. Озвученное «сдерживание роста тарифов» в Дальневосточном регионе звучит как издевательство - стоит, к примеру, только взглянуть на квитанции на оплату услуг ЖКХ в Приморье за ноябрь. ТОРы и Свободный порт пока так и не заработали, застряв в бесконечных бюрократических и прочих проблемах. Да и мало кому они оказались интересны из инвесторов, которые умеют считать. Программа по «дальневосточному гектару» изначально смотрелась как обычная пиар-акция. Примерно такая же, как и одаривание землей под строительство домов многодетных семей, по некоторым оценкам более половины из которых уже выставили эти участки на продажу, а у остальных, похоже, просто руки до этого не дошли.

И тут можно, конечно, обвинять во всем нерасторопных и вороватых чиновников на местах, да только как не было так и нет у управленцах на местах многих прав. Да и в целом о качестве управленцев в регионе, в основном присланных к нам из столицы, то ли набираться опыта, то ли просто сосланных за какие-то грехи, но в любом случае с трудом представляющих специфику региона, не стоит забывать. Впрочем, это отдельная тема. Короче, от своего самого дальнего региона в условиях жесткого кризиса Россия не то что отвернулась, но явно стала смотреть как-то искоса. Ну, а мы что? Мы понимаем. Мы привыкли.

Кстати, большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась 3 часа 50 минут, в течение которых глава государства ответил на 67 вопросов от 48 журналистов. Кроме российских журналистов вопросы задавали представители семи иностранных СМИ. Рекордной по продолжительности стала большая пресс-конференция в 2008 году, когда за 4 часа 40 минут Путин ответил на 106 вопросов.

Фото Kremlin.Ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.