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Ушел из жизни Тихон Шпиленок - директор Кроноцкого заповедника

24 Декабря 2016, 17:13 | Дальний Восток

Защитник дикой природы скончался после затяжной болезни. Тихону Шпиленку было 36 лет. О смерти Тихона Шпиленка сообщает «Камчатка-Информ». Администрация Кроноцкого заповедника подтверждает известие, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Тихон Шпиленок родился 12 октября 1980 года в семье фотографа-натуралиста Игоря Шпиленка, основателя заповедника «Брянский лес».

Получив квалификацию «Инженер» по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» в Брянской инженерно-технологической академии, Тихон устроился инспектором в Курильский государственный природный заповедник в 2002 году.

В июне следующего года Тихон стал заместителем директора по охране заповедной территории ФГУ «Государственный природный заповедник «Курильский».

В августе 2007 года он вошел в администрацию ФГУ «Кроноцкий заповедник», оставшись в той же должности: заместитель директора по охране заповедной территории. Директором Кроноцкого заповедника Тихон Шпиленок стал в сентябре 2009 года.

Фото с Facebook.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: фгу  заповедник  Камчатка 



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