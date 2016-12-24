На Камчатке станет еще больше чиновников

Правительство России утвердило изменения в Положение о Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Структурное подразделение Минвостокразвития России появится в Петропавловске-Камчатском, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, Министерство сегодня размещается во Владивостоке, Хабаровске, Москве. «Вместе с тем прорабатывается вопрос непосредственного размещения Министерства во всех регионах Дальнего Востока. Наибольшую активность в этом вопросе проявило руководство Камчатского края. В соответствии с инициативой и обращением губернатора Владимира Ивановича Илюхина местом размещения Министерства определен ещё и город Петропавловск-Камчатский».

Глава Минвостокразвития отметил, что «на Камчатке будет находиться небольшой мобильный офис Министерства». «Он будет реализовывать всю нашу повестку в отношении конкретного региона - Камчатского края: заниматься развитием ТОР и свободного порта, привлечением частных инвестиций, приоритизацией государственных программ и привлечением бюджетных инвестиций в социальную инфраструктуру, содействовать реализации крупных инвестиционных проектов», - уточнил министр.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.