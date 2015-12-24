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К дальневосточным ученым пообещали не применять силу

24 Декабря 2015, 12:35 | Дальний Восток

Вопросы реформирования академической науки обсуждались также и на встрече научной общественности с президентом РАН Владимиром ФОРТОВЫМ, который в этом качестве впервые посетил Владивосток. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Он напомнил о хронологии событий, которые едва не уничтожили Российскую академию наук, и рассказал о все еще длящемся процессе отстаивания полномочий и компетенций РАН, который, похоже, завершается некоторым паритетом, достигнутым между ФАНО и академией.

В третий год реформы, по словам Владимира Фортова, президиум академии наук должен изменить структуру отделений и научиться работать с новыми задачами, в числе которых не только научная, но также экспертная и прогнозная деятельность. Эти задачи требуют некоего другого стиля работы, при котором сроки, ответственность, скрупулезная работа с бумагами выходят на передний план. Пока далеко не все готовы эту работу выполнять как следует.

- Большая задача переходного периода состояла том, чтобы передать имущество научных организаций в ФАНО с минимальными потерями, сделать так, чтобы ученые не почувствовали осложнений. Нам кажется, что это удалось, хотя и не без проблем, - заметил президент РАН, подчеркнув, что период становления ФАНО закончился и теперь оно должно продемонстрировать те успехи, ради которых это ведомство создавалось.

Отвечая на вопрос по поводу реструктуризации и объединения научных учреждений, Владимир Фортов назвал три условия, при которых объединение возможно:

- Первое условие состоит в том, что институты хотят объединяться. Второе - что этот процесс поддерживает отделение, и третье - есть поддержка президиума РАН, - сказал он. - Если кто-то выпадает из этой цепочки, то реструктуризация не состоится, силой никто не загонит…

Хотя высказывалось мнение, что решения коллективов научных организаций об объединении рождаются подчас и под некоторым напором со стороны нового руководящего ведомства. Хорошим стимулом является понятие «финансирование».

- Объединение должно делаться в интересах науки, - вновь подчеркнул свою мысль, которую высказывал не раз, председатель ДВО РАН Валентин СЕРГИЕНКО. - Если от этого науке станет лучше, значит надо объединяться. Мы и ранее постоянно реформировались, у нас было и соединение институтов, и разъединения, когда это определялось научной целесообразностью.

- Более того, никто не сказал, что реструктуризация - это объединение. Очень часто в старом институте возникает группа молодых людей, которая имеет интересную тематику, новую идею, хорошее реноме, и ей нужно дать возможность продвигать свои идеи, и чем раньше это будет сделано, тем лучше. На базе такой группы можно создать новый институт, чтобы раскрепостить людей и дать им свободу, - подчеркнул президент РАН.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ученые  наука  РАН 



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