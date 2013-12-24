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Жители Приморья забудут об очередях за справками и документами с нового года
До конца 2013 года в крае заработают семь многофункциональных центров, где государственные и муниципальные услуги будут оказаны по принципу «одного окна».
Удар по очередям и волоките нанесут в Приморье с помощью многофункциональных центров. До конца года МФЦ откроются в семи муниципальных образованиях края: Артеме, Арсеньеве, Дальнереченске, Дальнегорске, Большом Камне, Фокино и Владивостоке. Пока в регионе работает один многофункциональный центр в Уссурийске, куда за год обратились более 50 тысяч жителей. В новых МФЦ по принципу «одного окна» можно будет получить 60 государственных и муниципальных услуг.
К концу 2015 года не менее 90% жителей Приморья должны быть обеспечены возможностью воспользоваться услугами МФЦ. Такую задачу поставил перед региональной властью президент России Владимир Путин в своем указе от 7 мая 2012 года. Работу по созданию многофункциональных центров в Приморье курирует лично губернатор Владимир Миклушевский.
С 2009 года в регионе работает МФЦ, который расположен в Уссурийске. С начала 2013 года в многофункциональный центр обратилось 52,7 тысячи заявителей, что на 12% больше, чем в прошлом году. Здесь жители города могут получить 54 муниципальные и 45 государственных услуг.
Новые МФЦ, которые откроются до конца 2013 года, - всего их будет семь – охватят 60 услуг. Первый уже заработал в Фокино 16 декабря. Остальные откроются до 30 декабря.
«Мы проанализировали российскую и мировую практику. Даже в тех странах, где велико проникновение информационной грамотности, большинство услуг оказывается не в электронном виде. В частности, в Корее 60% услуг население получает в обычной форме. Поэтому была разработана модель многофункциональных центров, где население может получать услуги по принципу «одного окна», - рассказал в ходе круглого стола в администрации Приморья, который прошел 11 декабря, директор автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» Сергей Александров.
По его словам, заявителям больше не придется простаивать в очереди: время ожидания по закону не должно составлять более 15 минут.
«К 2015 году весь Приморский край будет охвачен сетью МФЦ. Также планируется развитие передвижных многофункциональных центров. Так мы охватим населенные пункты с численностью от 500 человек», - отметил Сергей Александров.
Добавим, что во Владивостоке должно появиться не менее пяти многофункциональных центров: по одному на район.
«Во Владивостоке мы планируем открыть 120 окон, причем не в одном месте. Это будет пять-шесть разных МФЦ», - прокомментировал директор департамента информатизации и телекоммуникации Приморского края Алексей Щуров.
Первый МФЦ на 15 окон откроется в ближайшее время, офис будет располагаться на Борисенко, 102.
Добавим, что на реализацию проекта в государственной программе Приморского края «Информационное общество» предусмотрено финансирование в объеме 167,8 млн рублей. Средства краевого бюджета составили 143,05 млн рублей, в том числе 89,05 млн рублей на организацию краевого уполномоченного МФЦ и 54 млн рублей на софинансирование муниципальных МФЦ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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