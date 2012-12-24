Американцы хотят закрыть "ВКонтакте"

США обвиняют социальную сеть «ВКонтакте» в предоставлении пользователям доступа к контенту, размещенному без разрешения правообладателей. Такой вывод содержится в ежегодном докладе торгового представителя США по итогам анализа состояния соблюдения прав на интеллектуальную собственность на интернет- и офлайн-рынках.



В документе отмечается, что «несмотря на прогресс, достигнутый за минувший год, до сих пор сохранились несколько ресурсов продолжающих работать вопреки решениям судов и предпринимаемым мерам». «В частности, сеть «ВКонтакте» продолжает работать через свой медиасайт, предоставляя музыкальный сервис, который российские суды нашли незаконным. На Украине сайт Ex.ua предлагает доступ к музыке и различному контенту», - отмечается в тексте доклада.



Ранее США уже обвиняли российскую социальную сеть в предоставлении доступа к контенту без разрешения правообладателей, пишет Gudok.ru.



«Мы призываем власти России и Украины предпринять все действия, направленные на обеспечение того, чтобы предотвратить действия, нарушающие авторские права», - подчеркивается в документе.



В минувшем сентябре Конгресс США назвал Россию, Украину и Китай наиболее благоприятными из всех стран для деятельности нарушителей авторских прав. Согласно документу, опубликованному рабочей группой конгресса по противодействию международному пиратству, конгресс рекомендует правительству Соединённых Штатов обратить особое внимание на решение проблем с нарушением авторских прав в России, Китае, на Украине, в Швейцарии и Италии. «Недостаточное соблюдение прав интеллектуальной собственности в этих странах наносит большой вред американским авторам и нашей экономике в целом», - отмечается в тексте документа. В частности, в американских списках злостных нарушителей законов о защите авторских прав по-прежнему числятся российская социальная сеть «ВКонтакте» и торрент-портал Rutracker.



Вконтакте моя страница — крупнейшая в Рунете социальная сеть, первый по популярности сайт на территории Белоруссии, второй — в России, третий — на Украине, пятый — в Казахстане, 27-й — в мире. Ресурс изначально позиционировал себя в качестве социальной сети студентов и выпускников российских вузов, позднее стал называть себя «современным, быстрым и эстетичным способом общения в сети». По данным на ноябрь 2012 года ежедневная аудитория «ВКонтакте» — около 38 миллионов человек. Пользователям «ВКонтакте» доступен характерный для многих социальных сетей набор возможностей: создавать профиль с информацией о себе, производить и распространять контент, гибко управлять настройками доступа, взаимодействовать с другими пользователями приватно (через личные сообщения) и публично (с помощью записей на «стене», а также через механизм групп и встреч), отслеживать через ленту новостей активность друзей и сообществ. Кроме возможности писать новые сообщения пользователь может оставлять комментарии под уже опубликованным контентом. К своим сообщениям можно «прикреплять» фотографии, аудио-треки и видео-записи (в том числе и полнометражные фильмы), граффити и опросы. Возможность закачивать на сайт собственные записи и использовать файлы, загруженные другими пользователями, делает «ВКонтакте» одним из крупнейших медиа-архивов Рунета. Из всех имеющихся на сайте файлов пользователь может создавать в своем профиле личную коллекцию записей, при желании группируя их в отдельные альбомы.



«ВКонтакте» предлагает сторонним ресурсам использовать специально разработанные инструменты — виджеты — для глубокой интеграции с социальной сетью. Эти решения позволяют встраивать в сайты систему комментариев для пользователей, сообщества, систему опросов, а также возможность легко поделиться ссылкой на материал с другими пользователями и авторизоваться на сайте. Интерфейс «ВКонтакте» доступен более чем на 50 языках.



Распространено мнение, что «ВКонтакте», как и некоторые другие иноязычные социальные сети, копирует не только идею Facebook, но также дизайн и архитектуру сайта. Часто его называют клоном англоязычной сети. Один из основателей соцсети Павел Дуров в ответ на обвинения утверждал, что действительно впервые ознакомился с принципами социальной сети на примере Facebook, но реализация сайта потребовала адаптации концепции под российскую систему образования, а также написания собственного программного кода. Схожесть дизайна объясняется использованием открытой концепции стилей.