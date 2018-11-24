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После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
Утверждается, что в Москве уже готовятся соответствующие документы
Чем займется такой сильный политик и управленец, как Олег Кожемяко, если проиграет выборы? Ситуация, давайте будем реалистами, маловероятная. Тем не менее, такой вопрос обсуждался не только в соцсетях, но и в серьезных федеральных СМИ. Некоторые наблюдатели уверяли, что он может перейти на работу в правительство, которое явно усилила бы такая мощная фигура, или даже вернуться в кресло губернатора Сахалинской области. Но теперь появилась новая информация – это не Кожемяко может вернуться на остров, а Сахалин может «переехать» в Приморье.
Идея, озвученная еще губернаторами Наздратенко и Дарькиным, об объединении Приморского края и Сахалинской области вновь на слуху. Источник газеты «Золотой Рог» утверждает, что по властным кабинетам двух территорий уже начали курсировать документы, в которых, дескать, есть указания, что и кому делать, когда будет дана отмашка на объединение области и края. А отмашка будет дана сразу после выборов губернатора.
Идея объединить дальневосточные земли в разной конфигурации обсуждается не первый раз. Весьма активно эта тема муссировалась в 2016 году – газета «Золотой Рог» писала об этом, когда даже ряд депутатов Госдумы и сенаторов всерьез размышляли о том, что таким большим пустырям, какими являются края и области Дальнего Востока, неплохо было бы укрупниться. Хотя, если честно, они и так больше по территории даже многих стран мира. Главным аргументом таких объединений была необходимость бюджетной экономии прежде всего на содержании бесчисленного числа различных органов власти.
Объединение Приморья и Сахалина имело бы и определенный экономический смысл, так как структура той же промышленности двух территорий близка. Рыба, как говорится, рулит! Но область располагает намного большими финансовыми возможностями. И в случае объединения Сахалин мог бы заметно улучшить показатель общего бюджета. Но, повторимся, все это пока лишь слухи. Нет данных и о том, где может разместиться столица объединенной территории. Или как она может называться. Хотя по еще одной утечке, Приморье в случае слияния с Сахалином может... потерять Владивосток. Он может стать городом федерального подчинения и одновременно столицей ДФО.
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