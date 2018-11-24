Для присоединения Забайкалья и Бурятии к Дальнему Востоку создадут новый административный орган

Чиновники должны будут представить план интеграции территорий

Минвостокразвития России утвердило состав проектного офиса по интеграции Республики Бурятии и Забайкальского края в экономическое пространство Дальнего Востока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Руководителем проектного офиса назначен заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. В состав проектного офиса вошли представители двух новых дальневосточных регионов – заместитель председателя Правительства по экономическому развитию Республики Бурятия Игорь Зураев, первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Кулаков; работники Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, сотрудники институтов развития Дальнего Востока – Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Мы сделаем все, чтобы преференции развития Дальнего Востока, которые сейчас набирают обороты в 9 регионах, развивались и дали эффект для двух новых регионов ДФО. На это будут направлены все наши усилия. Работы предстоит много. Но есть готовность работать слаженно и четко большой единой командой», - ранее комментировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

До середины декабря проектный офис должен представить Министру РФ по развитию Дальнего Востока проект плана мероприятий, включающий использование инструментов развития Дальнего Востока – режимы территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, целевую государственную инфраструктурную поддержку инвестиционных проектов, использование механизма единой субсидии на строительство социальной инфраструктуры.

Напомним, 3 ноября 2018 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849». Теперь Дальневосточный федеральный округ объединяет 11 регионов. В него входят Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.