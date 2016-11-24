Путин назначил в Приморье нового судебного начальника

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Указом Президента России от 10 ноября 2016 года № 601 «О назначении судей федеральных судов» председателем Пятого арбитражного апелляционного суда назначен Евгений ЗИМИН, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на официальный сайт Пятого арбитражного апелляционного суда.
Вступление в должность нового председателя состоялось в понедельник, 21 ноября во Владивостоке. В церемонии приняли участие руководители федеральных органов государственной власти края, органов судебной системы и прокуратуры.
Представил Евгения Зимина собравшимся председатель Арбитражного суда Дальневосточного округа Вячеслав КРЕСС. Он отметил, что Евгений Викторович прошел различные ступени судебной системы и имеет значительный профессиональный потенциал, а также подчеркнул, что на посту председателя ему придется решать многие сложные задачи, в том числе по обеспечению единства судебной практики.
Евгений Викторович Зимин родился 10 марта 1978 года в городе Мичуринске. В 1999 году окончил Хабаровский военный институт Федеральной пограничной службы РФ по специальности «юриспруденция». В 2002 году окончил Хабаровский государственный технический университет по специальности «финансы и кредит».
Свою трудовую деятельность по специальности он начал в городе Владивостоке, в органах судебной системы - на судебном участке мирового судьи в городе Хабаровске. Имеет стаж работы по юридической профессии – более 17 лет, из них в должности судьи - более 11 лет. На должность председателя Пятого арбитражного апелляционного суда Евгений ЗИМИН в соответствии с президентским указом назначен на срок 6 лет.
Заметим, что ранее возглавлявший Пятый арбитражный апелляционный суд Александр ШЕВЧЕНКО покинул этот пост в связи с истечением 6-летнего срока полномочий и сегодня является судьей Пятого арбитражного апелляционного суда.
Ирина СЕРГЕЕВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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