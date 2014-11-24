Лучшим информационным сайтом Дальнего Востока стала "Примпогода"

В Хабаровске состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и финалистов Дальневосточной интернет премии «Стерх-2014». Партнером премии выступила компания «Ростелеком».

По словам председателя экспертного совета премии «Стерх» Андрея Свинчукова в этом году количество претендентов на премию выросло по сравнению с прошлым годом на 76 участников и составило 212 претендентов.

«Отрадно, что вот уже 12 лет благодаря «Стерху» на Дальнем Востоке определяются лучшие интернет-проекты и ключевые фигуры, которые вносят свой вклад в развитие сети и интернет-сообщества. Ежегодно количество участников премии не сокращается, а значит, она востребована и актуальна. «Ростелеком» всегда старается поощрять и поддерживать подобные проекты, направленные на совершенствование контента сети и развитие ее пользователей», - отметил на торжественной церемонии Сергей Портнов, технический директор Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком».

Лауреатами премии в 2014-м году стали. В номинации «Лучший интернет-проект органа государственной или муниципальной власти» - Туристический портал Хабаровского края, в номинации «Лучший корпоративный сайт Дальнего Востока» - Сайт Тихоокеанского государственного университета, в номинации «Лучший сайт СМИ на Дальнем Востоке» - Сетевое издание Rigma.Info, в номинации «Лучший информационный сайт Дальнего Востока» - Сайт «Примпогода», в номинации - «Лучший тематический интернет-проект Дальнего Востока» - Проект «Албан аат — воспоминания якутян ветеранов Великой Отечественной войны», в номинации - «Лучший блог Дальнего Востока» - Блог Орлова Сергея, в номинации «Лучшая страница в социальной сети или аккаунт в Twitter на Дальнем Востоке» - Страница «Пространство Хабаровск», в номинации «Лучший интернет-магазин Дальнего Востока» - интернет-магазин «ЭНКА техника», в номинации - «Лучшая компания веб-разработчик на Дальнем Востоке» - Студия индивидуальных сайтов «WEB ALTERNATIVE», в номинации - «За весомый вклад в развитие сети Интернет на Дальнем Востоке» - Язвенко Виталий Олегович.

Торжественная церемония вручения премии транслировалась в режиме онлайн на канале «CamDV Live». Запись торжественной церемонии доступна на сайте CamDV.ru.