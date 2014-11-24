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Лучшим информационным сайтом Дальнего Востока стала "Примпогода"
24 Ноября 2014, 19:09 | Дальний Восток
В Хабаровске состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и финалистов Дальневосточной интернет премии «Стерх-2014». Партнером премии выступила компания «Ростелеком».
По словам председателя экспертного совета премии «Стерх» Андрея Свинчукова в этом году количество претендентов на премию выросло по сравнению с прошлым годом на 76 участников и составило 212 претендентов.
«Отрадно, что вот уже 12 лет благодаря «Стерху» на Дальнем Востоке определяются лучшие интернет-проекты и ключевые фигуры, которые вносят свой вклад в развитие сети и интернет-сообщества. Ежегодно количество участников премии не сокращается, а значит, она востребована и актуальна. «Ростелеком» всегда старается поощрять и поддерживать подобные проекты, направленные на совершенствование контента сети и развитие ее пользователей», - отметил на торжественной церемонии Сергей Портнов, технический директор Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком».
Лауреатами премии в 2014-м году стали. В номинации «Лучший интернет-проект органа государственной или муниципальной власти» - Туристический портал Хабаровского края, в номинации «Лучший корпоративный сайт Дальнего Востока» - Сайт Тихоокеанского государственного университета, в номинации «Лучший сайт СМИ на Дальнем Востоке» - Сетевое издание Rigma.Info, в номинации «Лучший информационный сайт Дальнего Востока» - Сайт «Примпогода», в номинации - «Лучший тематический интернет-проект Дальнего Востока» - Проект «Албан аат — воспоминания якутян ветеранов Великой Отечественной войны», в номинации - «Лучший блог Дальнего Востока» - Блог Орлова Сергея, в номинации «Лучшая страница в социальной сети или аккаунт в Twitter на Дальнем Востоке» - Страница «Пространство Хабаровск», в номинации «Лучший интернет-магазин Дальнего Востока» - интернет-магазин «ЭНКА техника», в номинации - «Лучшая компания веб-разработчик на Дальнем Востоке» - Студия индивидуальных сайтов «WEB ALTERNATIVE», в номинации - «За весомый вклад в развитие сети Интернет на Дальнем Востоке» - Язвенко Виталий Олегович.
Торжественная церемония вручения премии транслировалась в режиме онлайн на канале «CamDV Live». Запись торжественной церемонии доступна на сайте CamDV.ru.
Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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Теги: Ростелеком стерх премия
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