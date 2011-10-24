У внутренних органов появился официальный праздник

Дмитрий Медведев подписал Указ «О Дне сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».

Профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации будут отмечать 10 ноября официально. Ранее этот праздник отмечался как День милиции.

Ежегодно 10 ноября в России отмечается День милиции (в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Хот 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях»).

История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством».

В 1917 году 10 ноября, сразу после революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана рабочая милиция.