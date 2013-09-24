Пострадавшие от наводнения дальневосточники нуждаются в нашей помощи

На Дальнем Востоке сложилась критическая ситуация в связи с наводнением. Для ликвидации последствий стихийного бедствия требуются значительные финансовые и материальные ресурсы. Пострадавшие территории и проживающие там люди нуждаются в помощи. Ситуация обостряется в связи с надвигающимися холодами. Государство оперативно оказывает помощь пострадавшим, но ситуация остается сложной.

Помощь может быть оказана в различных формах, включая перечисление средств на закупку продуктов питания, предметов первой необходимости, строительных материалов, а также прямые поставки на места продукции возглавляемых вами организаций для восстановления разрушенного жилья, восстановления нормальных условий жизни населения.

В каждом из пострадавших субъектов Российской Федерации при губернаторе создан штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия, куда можно обратиться по вопросам оказания содействия. Действует также штаб при Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, где создан фонд для сбора средств пострадавшим.

Официальным оператором межрегионального фонда сбора безвозмездных пожертвований определена Межрегиональная Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье».

На сайте Ассоциации www.assoc.fareast.ru размещены реквизиты для направления денежных и материальных пожертвований пострадавшим от паводка жителям регионов Дальнего Востока России, а также постоянно обновляющиеся списки физических и юридических лиц, оказавших поддержку. Поступающие средства будут направляться целевым образом по решению специальной комиссии, в которую входят руководители штабов ЧС дальневосточных регионов.

Счет для аккумулирования средств, поступающих от регионов и хозяйствующих субъектов для проведения восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения и оказания материальной поддержки пострадавшим гражданам

Банковские реквизиты в НОМОС-РЕГИОБАНК-филиал «НОМОС-БАНКА» (ОАО):

Межрегиональная Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье»

ИНН 2721039304 КПП 272101001

Расчетный счет 40703810208010201064

в НОМОС-РЕГИОБАНК-филиал «НОМОС-БАНКА» (ОАО) г. Хабаровска

Кор. счет 30101810508130000997, БИК 040813997

В строке «Назначение платежа» указать: финансовая помощь для проведения восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения и оказания материальной поддержки пострадавшим гражданам. НДС не облагается.

Контактные данные Ассоциации:

приемная: тел. 8 (4212) 32-70-17, ф. 32-50-87, e-mail: asoc@adm.khv.ru

бухгалтер: тел. 8 (4212) 32-53-53.

Регионы Дальнего Востока и проживающие здесь люди будут вам благодарны за любую посильную помощь в ликвидации последствий небывалого катастрофического паводка.

Юрий ГРИДНЕВ, генеральный директор Межрегиональной Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.