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Скончался скандально известный военачальник ельцинской эпохи
24 сентября, ZRPRESS. Павел Грачев скончался в воскресенье в военном клиническом госпитале имени Вишневского, сообщил РИА Новости представитель медучреждения.
"Павел Сергеевич Грачев скончался сегодня в 14.40 мск", - сказал представитель госпиталя.
Представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ подтвердил РИА Новости, что экс-министр скончался.
Грачев поступил в военный клинический госпиталь имени Вишневского 12 сентября и находился в реанимации в тяжелом состоянии.
Как сообщил РИА Новости руководитель аппарата клуба Военачальников Николай Дерябин, соболезнования родным и близким Павла Сергеевича Грачева выразил президент клуба, экс-министр внутренних дел, генерал армии Анатолий Куликов.
Павел Грачев занимал пост министра обороны РФ с 1992 по 1996 год. С 2007 года он работает советником - руководителем группы советников генерального директора омского "Радиозавода имени Попова".
Ему было 64 года. Причина – не выдержало сердце.
Это человек сложной и противоречивой судьбы, отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко Грачева много критиковали из-за войны в Чечне, коррупционных скандалов и убийства журналиста Дмитрия Холодова. По этому делу он проходил свидетелем.
Прощание с бывшим министром обороны пройдет во вторник в Культурном центре Вооруженных сил, сообщает "Эхо Москвы".
«Золотой Рог».
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