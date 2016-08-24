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Бизнес-гороскоп: Никто не посмеет перебежать дорогу Скорпионам

24 Августа 2016, 17:00 | Дальний Восток

Гороскоп с 23 по 29 августа от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

ОВЕН. Вас можно поздравить - финансовые проблемы вас почти не будут беспокоить. Во второй половине недели вероятны долгожданные денежные поступления, которые придутся как нельзя кстати и позволят вам хорошо отдохнуть.

ТЕЛЕЦ. Неделя не слишком стабильна в финансовом плане. Возможны некоторые денежные потери и непредвиденные расходы. Не принимайте скоропалительных решений. Вторая половина недели окажется спокойнее первой.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы затеяли далекое путешествие или ремонт в квартире, то можете не переживать по поводу расходов - денег вам хватит. И даже при наличии незапланированных затрат ресурс обязательно появится. Также можете не отказывать себе в удовольствии сделать приятный и дорогой подарок любимому человеку.

РАК. Оформление важных бумаг лучше запланировать на первую половину недели, проявите терпение и внимание, и ваши усилия увенчаются успехом. Но не стоит слишком много денег сейчас оставлять в магазинах.

ЛЕВ. Финансовое положение не будет вызывать особенного беспокойства. Во вторник вероятны новые денежные поступления. Однако удача - капризная дама, поэтому желательно в середине недели не впутываться в истории повышенной степени авантюрности и не менять работу.

ДЕВА. На этой неделе в финансовой сфере вам стоит проявить чудеса терпения, так как неожиданные известия могут вывести вас из равновесия с труднопрогнозируемым результатом. Готовьтесь много работать, а вот доходы от этого появятся только через какое-то время. В субботу возможны небольшие денежные поступления, которые несколько развеют ваше унылое настроение.

ВЕСЫ. Финансовым девизом этой недели должны стать неторопливость и осторожность. Сейчас вам необходимо отмерять значительно чаще семи раз, и если есть хоть малейший риск, немедленно отказываться от любых финансовых операций. Возможно, это убережет вас от серьезных экономических потерь.

СКОРПИОН. Эта неделя - замечательное время для реализации ваших замыслов. На ваш счет поступят крупные суммы. Вас ценят как хорошего сотрудника. К тому же у вас появится перспективная подработка. Воскресенье - удачный день для покупок того, что нужно вам и вашим близким.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе есть вероятность заработать приличные деньги. Самый удачный день в финансовом плане - среда, когда вы можете получить вознаграждение или вдруг судьба порадует вас новой перспективной работой. В воскресенье не экономьте на близких людях.

КОЗЕРОГ. Финансовое положение сейчас вполне стабильно. Возможно, начальство готово предложить вам повышение. Однако не бросайте деньги на ветер и не тратьте по пустякам, а пока приберегите. В среду и четверг постарайтесь не попасться на крючок авантюристу.

ВОДОЛЕЙ. Вы можете позволить себе расслабиться и потратить деньги на себя, разорение вам не грозит. К основной работе может прибавиться дополнительное задание, над которым придется потрудиться, но зато это расширит ваши финансовые возможности.

РЫБЫ. Новое страстное увлечение на этой неделе может потребовать слишком много денег. В понедельник и субботу остерегайтесь обмана, так как ваш цветущий вид может спровоцировать мошенников. Не стоит брать кредиты - особенно быстрые, но под большие проценты.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: прогноз  гороскоп 



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